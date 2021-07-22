 

Бюджетники, добавившие карту «Мир» на iPhone, будут лишены льгот

22.07.2021, 10:40, Разное
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С 20 июля 2021 года появилась возможность добавлять карты национальной платежной системы «Мир» в Apple Pay у нескольких российских банков.

В связи с этим правительство сообщило о планах вести мониторинг получателей пенсий, социальных льгот и пособий. В случае обнаружения активации карты «Мир» на устройствах iPhone, iPad или Mac старше 2020 года среди получателей пособий, размер их социальных выплат будет сокращен на сумму, равную стоимости устройства.

В правительстве считают, что такая мера позволит более эффективно выявлять недобросовестных граждан, а также уменьшит количество случаев нецелевого расходования средств, сообщает ненадежный источник ИА “Панорама”.

Напомним, первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стали Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», ПСБ, «Почта Банк», банк «Центр-инвест», «Тинькофф Банк» и «ПримСоцБанк». Чтобы совершить платёж, необходимо сначала настроить оплату картой «Мир» в Apple Pay через приложение Wallet. Совершать платежи станет возможно, как только вы привязали карту к iPhone или Apple Watch.



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