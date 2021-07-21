Аркадий Укупник обвинил Тилля Линдеманна в плагиате

Заслуженный артист России Аркадий Укупник обратился в Мосгорсуд с иском к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну о защите авторских прав.

Предметом спора стал мировой хит Du hast, который, как утверждает Укупник, является плагиатом его работы.

– Я наткнулся на эту композицию совершенно случайно, где-то на просторах интернета. Поскольку я хорошо владею немецким, то слова мне сразу показались знакомыми – уже на пороге ЗАГСа мужчина в категоричной форме отказывается жениться. По сути это просто сокращённый перевод всем известной моей песни. Тем более, что вышли они с разницей всего в пару лет. Наверняка Тилль, тоже неплохо знающий русский, так же случайно где-то её услышал и решил воспользоваться полной вакханалией с авторскими правами в России середины девяностых. Но сейчас, к счастью, времена другие. Получается, двадцать с лишним лет они колесили с по сути моей песней по всему миру, а я с этого не получил ни копейки? Это просто форменное безобразие! – прокомментировал подачу иска Укупник.

В исковом заявлении музыкант требует взыскать с Линдеманна 10 миллионов евро за сам факт плагиата, а также по 10% с прибыли от каждого концерта группы, начиная с 1997 года, и с прибыли от каждой проданной копии альбома Sehnsucht, в состав которого входит Du hast. В качестве обеспечительной меры явки ответчика в суд Укупник потребовал запретить фронтмену Rammstein, находящемуся в данный момент в Москве на съёмках фильма Ich hasse Kinder, покидать Россию.

Иск был принят судом, первые слушания назначены на следующую неделю. Сам Линдеманн, отвечая на вопрос, знает ли он вообще Укупника, был краток: “Nein!”.

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