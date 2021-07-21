Дочь Мэрайи Кери в образе своей мамы в дебютной рекламной кампании: видео дня

Нередко дети звездных родителей решают идти по их стопам, но многие начинают делать карьеру вшоу-бизнесе в осознанном возрасте. Однако есть и юные дарования, которые с малых лет восхищают публику своими талантами. 10-летняя дочь Мэрайи Кэри Монро Кэннон не только умеет петь, но, кажется, имеет все шансы сделать карьеру в модельном бизнесе. На днях дочь 51-летней певицы снялась в своей первой рекламной кампании. Монро стала лицом новой рекламы американского бренда детской одежды OshKosh B’gosh.

В коротком 30-секундном видео, которое несет в себе цель показать, что даже знаменитости мирового масштаба с чего-то начинали, и вдохновить детей не бояться своих мечт. В рекламе Монро играет свою маму в том же возрасте, когда та уже мечтала выступать на сцене. Она пробует себя в написании песен и поет перед зеркалом в расческу.

Когда-то все будет по-другому. Мелодии, которые живут в моей голове, окажутся на вершине чартов. Песни, которые живут в моем сердце, коснутся миллионов сердец, – говорит в кадре Монро.

Мэрайя уже прокомментировала модельный дебют дочери:

Будучи маленькой девочкой, я была полна решимости воплотить все свои мечты в жизнь. А теперь, уже как матери, мне приятно видеть, как мои дети визуализируют свои мечты, которые хранят в сердце, – цитирует ее слова People.

Близнецы – дочь Монро Кэннон и сын Мороккан Скотт Кэннон – родились 30 апреля 2011 года. Их родители, певица Мэрайя Кери и музыкант Ник Кэннон, были женаты с 30 апреля 2008 по 2 ноября 2016 года. Несмотря на то, что о расставании они объявили в августе 2014-го, их бракоразводный процесс был завершен лишь в 2017 году.

Сейчас певица растит детей самостоятельно, а в одном из интервью заявляла, что рожать больше не планирует. А вот ее бывший муж Ник Кэннон такую позицию совсем не разделяет – за последние полгода он стал отцом четверых детей от трех разных женщин.

Мэрайя Кери прибыла на открытии именной звезды на Аллее славы с детьми, 2015 год