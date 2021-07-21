Рыбинск принимает чемпионат России по летнему биатлону

21.07.2021, 18:12, Афиша

Теги: Дёмино, Спорт

С 24 по 28 июля в Демино состоятся чемпионат, первенство России и Всероссийские соревнования по летнему биатлону.

В Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону приедут лучшие российский биатлонисты – мужская, женская и юниорские сборные страны.

Летний биатлон — разновидность биатлона, в которой лыжная гонка заменена на гонку на лыжероллерах. Соревнования проходят на специальной лыжероллерной трассе.

– В Демино приедут мужская и женская сборные страны, а также юниорская сборная. В числе участников – биатлонисты, выступающие на этапах Кубка мира: Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Татьяна Акимова, – рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

В программе стартов суперспринт, спринт и масс-старт. Соревновательные дни – 25, 27 и 28 июля.

Болельщики биатлона могут увидеть и «поболеть» за спортсменов с трибуны. Вход сводный. Мероприятие проводится с учетом требований Роспотребнадзора: наполняемость трибуны 50%. Инфраструктура регионального центра по лыжным гонкам и биатлону позволяет выдержать указанные ограничения.

25 июля

11:00 – роллеры-суперспринт 4,5 км женщины (квалификация)

11:25 – роллеры-суперспринт 4,5 км юниорки (квалификация)

12:50 – роллеры-суперспринт 7,5 км женщины (финал)

13:25 – роллеры-суперспринт 7,5 км юниорки (финал)

15:10 – роллеры-суперспринт 4,5 км мужчины (квалификация)

15:35 – роллеры-суперспринт 4,5 км юниоры (квалификация)

17:00 – роллеры-суперспринт 7,5 км мужчины (финал)

17:35 – роллеры-суперспринт 7,5 км юниоры (финал)

27 июля

11:00 – роллеры-спринт 7,5 км – юниорки

12:00 – роллеры-спринт 7,5 км – женщины

14:30 – роллеры-спринт 10 км – юниоры

15:30 – роллеры-спринт 10 км – мужчины

28 июля

11:00 – роллеры-масс-старт 10 км – юниорки

11:50 – роллеры-масс-старт 12,5 км – женщины

13:30 – роллеры-масс-старт 12,5 км – юниоры

14:20 – роллеры-масс-старт 15 км – мужчины

Пресс-служба администрации города Рыбинска