Скандалы: В российской сборной секса нет

В Олимпийской деревне в Токио спортсменов заставили спать на специальных антисекс-кроватях, а также бесплатно раздали 160 тысяч презервативов

Олимпийские кровати сделаны из картона, рассчитаны на одного человека и вес до 200 килограммов. При этом якобы ломаются от резких движений, хотя прыжки американского гимнаста выдержали. Официально говорят, что такой материал выбран из-за экологичности. Неофициально — чтобы избежать ненужных форм физического контакта. Многие зарубежные спортсмены утверждают, что секса на Олимпиаде всегда очень много. Молодые люди в облегающей форме, собранные в одном месте, после тысяч часов изнурительных тренировок и ограничений начинают просто сходить с ума от бурлящих в них гормонов.

Американский стрелок Джош Лакатос, ставший серебряным призером на Олимпиаде-96 в Атланте, как-то рассказывал в интервью ESPN такую историю. На Играх 2000 года в Сиднее он провалился и досрочно выбыл с соревнований. Руководство сборной США попросило его вместе с партнерами по команде сдать ключи от трехэтажного дома и вернуться в Штаты. Но Лакатос решил остаться. По своему опыту он знал, что ближе к финишу Игр в Олимпийской деревне разразится шумная вечеринка. Джош уговорил горничную, которая пришла на следующий день убраться в опустевший дом, не замечать его присутствия.

В течение нескольких часов слух о свободном помещении распространился среди спортсменов. По словам Джоша, это было действительно лакомое предложение, ведь во всех остальных местах Олимпийской деревни за тобой следят либо организаторы, либо тренеры. В первую же ночь в дом нагрянули гости — мужская сборная США по легкой атлетике и бегуньи из «какой-то скандинавской страны». Ушли они только под утро: сначала мальчики, спустя какое-то время — девочки. В тот же день у дома появилось неофициальное название — Дом стрелка.

«Так продолжалось восемь дней. Десятки олимпийцев, мужчин и женщин, стекались в дом. Я управлял чертовым борделем в Олимпийской деревне! Я никогда в жизни не видел столько распутства», — вспоминал Лакатос.

По словам двукратной олимпийской чемпионки по плаванию Саммер Сандерс, второй девиз Олимпиады — то, что происходит в деревне, остается в деревне. Футболистка Хоуп Соло, выигравшая олимпийское золото в 2008 и 2012 годах, утверждала, что сексом во время Олимпиады занимаются около 75 процентов олимпийцев.

«Я видела, как люди занимались сексом прямо на улице. На траве, между зданиями, люди падают и пачкаются», — утверждала Соло.

По словам спортсменов, в обычное время большинство из них одиноки, потому что тренировки проходят с утра до вечера, а домой ты возвращаешься совершенно без сил. Шансов познакомиться с кем-то в таких условиях крайне немного. Но всё меняется, когда ты приезжаешь на Олимпиаду: вокруг куча таких же, как ты, молодых людей, и все тебя отлично понимают. Идеальная ситуация.

Можно не относиться к этим историям серьезно, но один факт: начиная с Олимпиады в Сеуле в 1988 году спортсменам в Олимпийской деревне целенаправленно раздают презервативы. И если в Сеуле было выдано всего 8,5 тысячи презервативов исключительно с целью привлечь внимание к борьбе с ВИЧ и СПИДом, то в дальнейшем их количество увеличивалось неоправданно и многократно. В Токио обещают раздать уже 160 тысяч. Организаторы опять говорят, что это всего лишь сувениры и напоминание о том, что нужно заниматься безопасным сексом, но все и всё понимают.

«Олимпиада — это как Вегас. Вы учитесь не задавать много вопросов», — говорил в том же материале ESPN двукратный призер Олимпиады в толкании ядра Джон Година.

Российские олимпийцы в разговоре с «Фонтанкой» оказались гораздо целомудреннее своих американских коллег.

— Я без понятия, занимаются ли спортсмены сексом на Олимпиаде, — заявил олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин. — Лично я жил в одной комнате с Антоном Сихарулидзе. Думаю, я ответил на ваш вопрос.

По словам бегуньи Натальи Антюх, она ни разу не слышала об историях, подобных тем, что рассказывают американские коллеги.

— Лично мне во время Олимпиады было точно не до секса, — говорит чемпионка Лондона-2012. — Я приезжала делать свое дело — бороться за медали. Эту работу нужно выполнить на сто процентов, потому что ты много лет к этому идешь и тратишь много сил. А после того, как всё сделано, на тебя наваливается такая усталость, что ни о каком сексе уже не хочется думать. Ты или расстраиваешься из-за провала, или радуешься победе. Лично у меня после этого всегда накатывает эмоциональная усталость.

Участник пяти Олимпиад с 1992 по 2008 год российский прыгун в воду Дмитрий Саутин (две золотых медали, две серебряных и четыре бронзовых) утверждает то же: тем, кто приезжает на Игры бороться за медали, не до секса.

— Если ты будешь думать о сексе, ты ничего не выиграешь, — заявил Саутин по телефону. — Надо концентрироваться на спорте. Лучше воздержаться и дождаться возвращения домой, а там уже можно заниматься чем угодно.

— Может, вы замечали что-то такое вокруг себя?

— Не замечал. Я был сконцентрирован на себе. Я приезжал бороться за победу, а не следить за другими. Ну, это у меня такой настрой. Не знаю, как это сейчас у молодежи.

Валентин Балахничев с 1980 года работал тренером в национальной сборной по легкой атлетике, с 1990 по 2015 год возглавлял профильную Всероссийскую федерацию. На его счету десять Олимпиад. Уж он-то, опытный аппаратчик и участник олимпийского движения, точно должен знать про спортсменов всё. Но и Балахничев не спешит делиться инсайдами об интимной жизни отечественных атлетов.

— Понятно, что никакие картонные кровати не остановят спортсменов, если они захотят заняться сексом, — рассуждает Балахничев в разговоре с «Фонтанкой». — Они будут делать это где угодно и как угодно. Спортсмены вообще довольно изобретательный народ. Но мне кажется, что это надуманная проблема. Все те знаменитые вечеринки, про которые писали СМИ, происходили, как правило, после окончания соревнований. Но никаких оргий точно никто не устраивал. Никогда за всё своё многолетнее присутствие в национальной команде я такого не замечал. Всё дело в воспитанности, а наша сборная всегда отличалась большей сдержанностью и воспитанностью, чем другие зарубежные команды.

О высокой морали отечественной сборной говорит и чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова. Кроме того, она была мэром Олимпийской деревни на Играх в Сочи в 2014 году и как никто другой должна знать о жизни спортсменов на Олимпиаде вне соревнований.

— Возможно, для иностранцев секс на Олимпиаде это и обычное дело, но для россиян это точно не так, и никогда так не было, — заявила Журова. — Понятно, что на Олимпиаде всегда собирается много молодых людей, которые знакомятся друг с другом, кто-то уже закончил соревнования и хочет как-то провести оставшееся время. Но обычно всё это делается за пределами Олимпийской деревни, потому что алкоголь на территорию проносить нельзя: там просвечивают все сумки. Плюс везде снимают камеры. Возможно, лет 20 назад с этим было проще, сейчас уже не так. Могу точно сказать, что в Сочи ничего подобного не было. Что касается мужского внимания, то на одной из Олимпиад у меня был молодой человек в команде. Потом я была замужем и пресекала любые попытки познакомиться со мной. Не помню, чтобы у кого-то в команде были связи с иностранцами. По-английски говорили немногие, и это сразу ставило большой барьер на любых попытках познакомиться.

Другими словами, в российской сборной, как и когда-то в СССР, секса нет. Хотя не исключено, что наши спортсмены просто более дисциплинированно относятся ко второму девизу Олимпиады.

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально Олимпиада должна была состояться в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли соревнования на 2021 год. При этом в названии сохранили приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечётный год. О петербуржцах, которые претендуют на медали, читайте в специальном материале «Фонтанки».

Артем Кузьмин