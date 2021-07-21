Скандалы: Обнальщиков много не бывает

Закончено дело крупной группировки, которая вывела в теневой оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 члена межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группы на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 июня 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией провели обыски по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, а также электронные носители информации.

Как установило следствие, члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении как минимум двух лет.

Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский райсуд Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и иногородних коммерческих фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.

Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.

Организатором преступной схемы следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На сегодняшний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые сообщники на момент ареста числились руководителями действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой жилых помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже название своей организации.

После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной банковской деятельности имеются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

По данным “Ъ”, в рамках расследования этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже осужден в особом порядке Мытищинским городским судом на четыре года колонии общего режима.

Олег Рубникович