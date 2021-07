Призрак из прошлого: в продолжении “Секса в большом городе” появится соперница Кэрри Брэдшоу

Еще один персонаж вернулся из прошлого в продолжение культового сериала “Секс в большом городе” – And Just Like That… (“История продолжается…”). На съемочной площадке в Нью-Йорке, где полным ходом идет процесс создания новых серий, в объективы папарацци попала актриса Бриджит Мойнэхен, сыгравшая Наташу. Ту самую идеальную девушку, встретив которую мистер Биг поменял свои принципы и решил жениться. Правда, потом он изменял супруге с Кэрри Брэдшоу, а вскоре и вовсе развелся с ней.

Появление Наташи в сериале немало удивило фанатов шоу. Поскольку авторы держат в секрете сюжет картины, совершенно неясно, какая роль отведена Наташе в новой истории про Кэрри и ее подруг. Инсайдеры сообщают, что уже в первой серии продолжения (всего эпизодов будет 10) станет известно, что Кэрри и мистер Биг (его присутствие в продолжении подтвердили продюсеры еще до начала съемок) расстались. А вот на безымянном пальце левой руки Наташи, то есть Бриджит Мойнахан в образе, поклонники увидели кольцо с бриллиантом и сделали вывод – героиня замужем. За кем и насколько та счастлива, пока непонятно.

Бриджит Мойнахан в роли Наташи

До сих пор общих сцен с главными персонажами шоу – Кэрри, Шарлоттой и Мирандой – во всяком случае на улицах Манхеттена у Наташи тоже нет, но очевидно, что шоу обещает быть как минимум красочным. Во всяком случае, очередные сцены сериалы, в которых задействованы главные героини, – отрада для глаз модниц – Керри, Шарлотта и Миранда снова предстали в оригинальных модных нарядах.

Напомним, что 9 июля, в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”, который получил название “История продолжается…”. В объективы местных папарацци сразу же попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс. Также стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис. Как многие уже знают, Саманты, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале не будет.