 

Не прошло и полугода: модель Паулина Поризкова и сценарист Аарон Соркин расстались

21.07.2021, 10:10, Разное
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Роман знаменитой чешской модели Паулины Поризковой и американского кинодеятеля, создателя фильмов “Социальная сеть”, “Большая игра” 60-летний Аарона Соркина закончен. Об этом рассказала сама Паулина, опубликовав заявление в Instagram. Поризкова разместила снимок, сделанный папарацци, и поставила на него эмодзи разбитое сердце. Под постом она высказала благодарность теперь уже бывшему бойфренду, объяснила причину расставания и отдельно сказала “спасибо” фоторепортерам.

Я так благодарна ему то, что был в моей жизни. Он помог мне исцелиться и прийти в себя. Возможно, нет мужчины лучше, который был бы таким же по-настоящему хорошим. Он блестящий, остроумный, забавный и сексуальный. Но не имеет значения, как сильно мы желаем быть птицами одного полета, мы все равно утка и гусь. Спасибо @daily mail за этот немного дурацкий снимок. Больше я на эту тему ничего не скажу, – написала Паулина.

Паулина Поризкова и Аарон Соркин

Паулина Поризкова и Аарон Соркин впервые заставили о себе говорить как о паре в апреле этого года, и сразу же появились вместе на церемонии премии премии “Оскар”. Однако роман оказался более чем скоротечным.

Паулина родилась в Чехословакии, бежала вместе с родителями после событий “Пражской весны”, и в 80-х начала карьеру модели в Париже, став первой красавицей из Восточной Европы, которую поместили на обложки знаменитых журналов Sports Illustrated и Playboy. Поризкова активно снималась в кино, в том числе у Эмиры Кустурицы в “Аризонской мечте” вместе с суперзвездами – Джонни Деппом, Микки Рурком и Рутгером Хауэром. Она известна и как писатель, выпустила две книги, одну в соавторстве с Джоанн Расселл. Поризкова вдова лидера группы The Cars Рика Окасека, в браке с которым родилось двое сыновей – 27-летний Джонатан и 23-летний Оливер, последний в этом году окончил вуз.

Паулина Поризкова с сыновьямиАарон Соркин девять лет был женат на Джулии Бингам, у пары есть 20-летняя дочь Рокси. Кроме того, Соркин не скрывал своих романов с актрисами Кристин Ченовет и Кристин Дэвис.



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