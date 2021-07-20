 

Ксения Собчак назначена куратором Северо-Западного федерального округа

20.07.2021, 21:11, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Ксении Собчак новым куратором Северо-западного федерального округа (СЗФО).

Собчак назначена куратором– Мы исходили из того, что курировать самые важные направления работы правительства, что называется, на земле, должны люди, которые отлично знают регион. Кроме того, они должны обладать богатым управленческим опытом, иметь хорошее образование и кристально чистую репутацию. Кандидатуру Ксении Анатольевны мне предложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Были и другие варианты, но в итоге мы остановились именно на Собчак. Во-первых, она коренная ленинградка и прекрасно знает все чаяния жителей Санкт-Петербурга. Во-вторых, она опытный политик, принимала участие в президентских выборах и получила больше миллиона голосов избирателей. Наконец, она не была замечена в громких коррупционных скандалах и не имеет сомнительных связей, – заявил Мишустин.

Сама Ксения Собчак пообещала подробно рассказать о своём назначении позже.

– Как только я буду назначена официально, я сразу созову большую пресс-конференцию. Отмечу одно, Собчак – это бренд, это символ, которому доверяют миллионы. Я обещаю сделать всё возможное, чтобы не опозорить свою фамилию, – заявила политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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