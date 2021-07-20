Летняя беззаботность и фольклорный кутюр: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

Ulyana Sergeenko

Чистый силуэт и графичность, увеличенная линия плеч, жесткие кожаные корсеты и плотные материалы, соседствующие с богатой вышивкой на прозрачных струящихся платьях в пол – все это осенне-зимняя коллекция Ulyana Sergeenko Haute Couture 2021/2022. Линия вдохновлена красотой природы и богатством самобытной культуры Карелии. Цвета природы северного региона отражены в сдержанной цветовой палитре. В новой коллекции отсутствует привычный цветочный орнамент – ему на смену пришли более графичные рисунки. За основу была взята геометрическая форма лемеха – элемента наподобие черепицы, которым покрыты главы церквей “Кижского погоста”. Также в орнаменте новой коллекции встречаются и такие традиционные для Заонежской и Пудожской вышивки персонажи и герои языческих мифов, как птицы, лошади и волки.

Образы кутюрной линии дополняют аксессуары: ювелирные украшения, вечерние сумки, ремни с шатленом, балаклавы, перчатки, туфли, сапоги на поясах-подвязках. Ожерелья выполнены из желтого и белого золота и инкрустированы самоцветами и украшены декоративными ключами и подвесками в виде капель. Пожалуй, один из самых необычных элементов новой коллекции – балаклава тонкой ручной работы, выполненная с вплетением речного жемчуга и кристаллов.

Giulia Gurman

Модели Giulia Gurman можно разделить на два направления: изделия из натурального меха byGiulia и одежда Giulia Gurman – повседневные, коктейльные и вечерние наряды. Бренд использует в своих коллекциях архивные лекала. Giulia Gurman уделяет особое внимание легкости изделий, их посадке, делает акцент на разумное потребление. Новая коллекция Herself призывает женщин получать истинное удовольствие от себя и от жизни. Линия создана из натуральных материалов, таких как кашемир, хлопок, шелк, кожа, овчина.

ЕМКА

Новая летняя коллекция российского бренда ЕМКА – это невесомость и легкость в каждой детали. Для лета были выбраны расслабленные силуэты, которые почти не ощущаются на теле. Помимо легких платьев и юбок длины миди, этим летом ЕМКА предлагает обратить внимание на легкие костюмы-двойка из натуральных тканей и деним. Природная палитра новинок и материалов вдохновлена пейзажами Дагестана. Терракотовое платье миди по цвету схоже с песчаными дюнами, нагретыми палящим солнцем и остывающими на закате. Легкая белая блуза с воздушными рукавами-воланами напоминает горный туман, а светло-голубой костюм-двойка – ледяную воду глубокого озера.

Mavelty

Пусть детство уже позади, даже у взрослых лето продолжает ассоциироваться с беззаботностью, приключениями, чем-то новым и захватывающим. Новая коллекция Mavelty создана именно для того, чтобы заново переживать те самые эмоции. Льняное белое платье отлично подойдет для жарких дней, блуза с ярким цветочным принтом сделает образ нежным и романтичным, а бирюзовые кюлоты придадут курортного настроения. Акцентной вещью летней коллекции стало приталенное платье с разрезом сбоку в двух расцветках – светлой и темной. Молочно-белое платье в крупный цветок отлично подойдет для прогулок вдоль набережной на закате, а черное платье с маковым принтом идеально для свидания или давно запланированной вечеринки. Для создания моделей были использованы только натуральные ткани – лен, вискоза, хлопок и тонкая летняя шерсть.

SAYYA

Новая коллекция SAYYA транслирует идею upcycling — она полностью создана из тканей, которые использовались в прошлых сезонах. Также в летней коллекции бренд воскрешает знаковые дизайны и принты. Например, среди таких моделей – оверсайз-рубашка, сшитая из материалов SS-18, которая запомнилась принтами фраз из песен Мадонны и Дэвида Боуи. “Считаю, что мы должны быть своевременными и осознанными, поэтому решили использовать стоки тканей вместо закупки новых”, — рассказывает дизайнер бренда Люба Макаренко. “К тому же, многие принты из предыдущих коллекций запомнились, и нас просили их повторить. Решили сделать это в новой форме!” Знаковые модели дропа — платья и рубашки, выполненные в стиле пэчворк. Терракотовая плиссировка органично миксуется с флористичными рисунками, а леопардовый принт – с нежными цветами. Советуем обратить внимание на интересные модели-трансформеры, такие как двусторонние платья, которые можно носить наизнанку.