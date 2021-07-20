Райан Рейнольдс признался, как пытался обратить на себя внимание Блейк Лайвли: “Умолял ее переспать со мной”

Самая самоироничная пара Голливуда, известная не только благодаря своим успешным ролям в кино, но еще и отменному чувству юмора – 33-летняя Блейк Лайвли и 44-летний Райан Рейнольдс – снова на первых полосах американских СМИ. Все из-за нового интервью исполнителя главной роли в фильме “Дедпул”. На днях Райан пришел в гости к ведущим Джейсону Бейтману, Шону Хейсу и Уиллу Арнетту и в эфире их подкаста SmartLess рассказал слегка неловкую историю, котора произошла в самом начале их с Блейк романа. Напомним, будущие супруги познакомились в 2010 году на съемках фильма “Зеленый Фонарь”, где Рейнольдс играл главного героя, а Лайвли – его возлюбленную. Тогда оба были несвободны: Блейк встречалась с Леонардо Ди Каприо, а Райан был женат на Скарлетт Йоханссон.

Я встретил Блейк в самом темном закоулке вселенной, которая называется “Зеленым Фонарем”. Мы были друзьями и приятелями, и примерно через полтора года мы пошли на двойное свидание, но мы встречались с разными людьми. Мы тусовались, и мы всегда как бы случайно поддерживали связь, – начал свой рассказ Райан.

Рейнольдс признался, что после знакомства с Блейк он как бы случайно оказывался рядом с ней или ехал в тот же город в то же время, что и она:

А потом она собиралась в Бостон, я тоже собрался в Бостон. Я сказал ей: “Я поеду с тобой”… Мы сели в поезд и поехали туда вместе… Тогда я просто умолял ее переспать со мной. Через неделю я подумал: “Мы должны купить дом вместе”. И мы сделали это!

Поклонники пары, впрочем, сомневаются, что все было именно так. Они-то знают, что Райан за словом в карман не лезет и часто шутит относительно их с Блейк личной жизни. Так, в 2019 году на шоу The Today Show его спросили, как Блейк реагирует на его публикации вроде той, где он поздравил с днем рождения жену серией ее самых неудачных фото. Ведущие предположили, что Блейк, увидев это, призвала его к ответу. На вопрос, так ли это, Райан отшутился и заявил, что их брака и вовсе не существует.

Ну, на самом деле, я никогда не встречал ее. Мы существуем как пара только онлайн. Этот проект изготовлен по схеме, и у нас неплохо получается ее отрабатывать. На самом деле я женат на женщине по имени Луиза, она из Дании, и у нас четверо потрясающих детей.

Напомним, Райан и Блейк в 2012 году тайно поженились, а их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес – 28 сентября 2016-го. Первый “выход” девочки в свет случился лишь в 2018 году – она сопровождала папу на церемонии открытия его именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Третью беременность Блейк обнародовала в мае 2019 года, появившись с мужем на премьере анимационного фильма “Покемон. Детектив Пикачу”, где Райан сыграл легендарного покемона.

О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре 2019-го, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. Пол новорожденного малыша Райан сообщил необычным образом. Опубликовав пост, посвященный выборам в Канаде, он поделился гендерной расстановкой сил в своей семье – теперь у него три дочери.

Я люблю Британскую Колумбию (провинция Канады. – Ред). И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я,– написал Райан и опубликовал фото с Блейк и малышкой, правда, закрыл ее лицо смайликом. Настоящее лицо девочки мир увидел в январе 2020-го благодаря стараниям папарацци. А ее имя раскрыла прошлым летом певица Тейлор Свифт – подруга семьи. В ее композиции под названием Betty упоминаются имена Инес и Джеймс – так зовут дочерей Райана и Блейк. Бетти – третья героиня песни. Позже эту информацию удалось подтвердить журналистам People, которые связались с представителями пары.

Блейк и Райан с Инес, апрель 2021 года