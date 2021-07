Певица Холзи впервые стала мамой

Американская певица Холзи, настоящее имя которой Эшли Николетт Франджипани, родила первенца. Счастливая мама поделилась радостной новостью с публикой, опубликовав фото из родильной палаты с новорожденным и отцом ребенка, сценаристом и продюсером Алевом Айдиным. В подписи к фото Холзи сообщила дату рождения и имя малыша.

Благодарна за редчайшее и потрясающее рождение. Все благодаря любви. Эндер Ридли Айдин. 7/14/2021,– подписала фото певица. Певица не уточнила пол ребенка, однако Эндер – популярное турецкое имя как для мальчиков, так и для девочек, и женский вариант переводится как “редкий”.

Беременность, о которой Холзи сообщила в январе, и счастливое рождение ребенка – долгожданное событие в жизни певицы. У 26-летней Эшли был неудачный опыт – она пережила несколько выкидышей из-за эндометриоза, а в 2015 году потеряла ребенка прямо во время концерта. Холзи признавалась, что сильно переживала потери, корила себя и почти отчаялась забеременеть и родить естественным путем, поэтому заморозила яйцеклетки.

Поклонники предположили, то нынешняя беременность – результат ЭКО. В марте певица ответила фанатам, признавшись, что ребенка планировала.

Почему можно строить предположения и судить о фертильности и зачатии? Моя беременность была на 100% запланирована, и я очень старалась добиться этого. Но я была бы не менее счастлива, даже если бы это был другой способ, – объяснила певица.

Своего бойфренда и отца новорожденного – сценариста и продюсера Алева Айдина – певица долгое время, а рассекретила лишь в январе, когда призналась, что беременна. Новоиспеченные родители вместе не так долго. Холзи полтора года встречалась с актером Эваном Питерсом, известным по фильму “Люди Икс” и сериалу “Американская история ужасов”, о расставании с которым стало известно в мае прошлого года.

Беременность оказала влияние и на ее творчество. Новый, четвертый студийный альбом Холзи под названием If I Can’t Have Love, I Want Power, который выйдет в конце августа, по словам певицы, расскажет о “радостях и ужасах беременности и родов”. В июле она показала обложку будущего альбома, на которой предстала в образе беременной Мадонны.

