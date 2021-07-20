Модель Тони Гаррн и актер Алекс Петтифер стали родителями

Радостная новость в звездном семействе Гаррн-Петтифер: 29-летняя топ-модель и 31-летний актер впервые стали родителями. На прошлой неделе у супругов родилась дочка, о чем стало известно только сейчас. Тони Гаррн рассказала о рождении малышки, опубликовав у себя в Instagram ее первое фото, на котором видно лижь ножки. Также она не стала сохранять интригу и сразу озвучила имя девочки – Лука.

Благодаря самому волшебному опыту в моей жизни у нас появилась Лука Малайка, – написала новоиспеченная мама под снимком.

О том, что Алекс и Тони станут родителями, стало известно в начале марта. В своем Instagram модель опубликовала видео, снятое для немецкого Vogue, на котором видно ее округлившийся живот.

Я держала это в секрете почти шесть месяцев. Наконец, я могу поделиться со всеми вами самой главной новостью. Начинается новое приключение, – гласила подпись к посту.

Позже в интервью тому же журналу Тони Гаррн рассказывала:

Лучшее в беременности — это просыпаться каждое утро и знать, что я беременна. Это самое прекрасное, счастливое чувство. Я сразу прикасаюсь к своему животу, и я так рада чувствовать, что мой малыш внутри меня.

Также в начале мая вышла новая кавер-история для немецкого Vogue – на обложке выпуска модель появилась, будучи на последних сроках беременности. В своем блоге в Instagram, на который подписаны 2,6 миллиона человек, Тони активно делилась снимками из семейного архива: чуть больше месяца назад она опубликовала фотоотчет с водной прогулки вместе с Алексом, а также несколько кадров, на которых видно ее изменившуюся фигуру. Сам Алекс об изменениях в личной жизни в своем блоге не рассказывает, но регулярно комментирует публикации супруги.

О романе Тони Гаррн и Алекса Петтифера заговорили зимой 2019-го после того, как оба посетили вечеринку Элтона Джона. Многозначительные взгляды и объятия пары говорили красноречивее любых признаний, которые влюбленные делать не спешили. Две недели спустя влюбленные работали над фильмом “Предупреждение” вместе с отцом Алекса Ричардом Петтифером, Рупертом Эвереттом, Томасом Джейном, Элис Евой и Аннабеллой Уоллис. И это еще больше скрепило их союз.

Что же касается скорого предложения руки и сердца, которое актер сделал всего через 10 месяцев с начала романа, то для Петтифера торопить события не в новинку. Связать себя узами брака актер собирался уже дважды. Сначала с дочерью Лизы Мэри Пресли Райли, которой преподнес обручальное кольцо в 2012 году спустя полгода отношений. Потом – с моделью Марло Хорст. Они встречались два года, но расстались спустя два года из-за напряженного графика работы обоих. Но в 2017 году возобновили отношения и, по слухам, Петтифер не стал медлить – сразу же предложил Хорст пожениться. Вскоре после этого они расстались окончательно. У Тони Гаррн также немаленький список бывших. В их числе Энрике Мурчиано, Александр Скарсгард, Чандлер Парсонс и Леонардо Ди Каприо, с которым модель встречалась 18 месяцев – с мая 2013 года по декабрь 2014-го.

Свадьбу пара сыграла в октябре 2020 года – оба тогда опубликовали совместный снимок в социальных сетях:

Теперь ты действительно можешь называть меня своей женушкой,- подписала снимок Тони, в то время как Алекс ограничился кратким и понятным посланием:

Мистер и миссис Петтифер.

Тони Гаррн и Алекс Петтифер на обложке Vogue в преддверии свадьбы Тони Гаррн и Алекс ПеттиферКликните на фото для просмотра галереи