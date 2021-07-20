 

Москвичи требуют вернуть QR-коды в ресторанах

20.07.2021, 9:31, Разное
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Более 40 тысяч москвичей вышли на несанкционированный митинг на площадь Революции с требованием вернуть отменённые QR-коды при посещении ресторанов. Жители столицы возмущены, что привились зря.

Протестующие отмечают, что единственной мотивацией поставить вакцину от коронавирусной инфекции для них стала невозможность попасть в ресторан без QR-кода. Привившись, они намеревались наслаждаться своим привилегированным положением и посмеиваться над менее удачливыми согражданами, по тем или иным причинам не могущими пройти вакцинацию. Однако отмена QR-кодов по решению мэра Сергея Собянина полностью обесценила их почётный статус.

Москвичи требуют вернуть QR-кодыМанифестанты простояли на площади более 4 часов, требуя либо вернуть QR-коды, либо откачать поставленную им вакцину и выработанные антитела. А группа граждан, купивших справки о вакцинации, требуют от мэрии компенсировать понесённые ими расходы.

– Я что, ради антител этих дурацких прививался? Я же не биолог, у меня микроскопа нет. Я даже посмотреть на них не могу. Я неделю стоял в очереди на прививку, чтобы получить заветную бумажку с QR-кодом. Моя жена и её брат вообще купили справки за 4 тысячи. Спрашивается, кто вернёт нам потраченные деньги и время? Если власти не хотят играть с нами честно, пусть откачивают свою вакцину и забирают свои дурацкие антитела, – возмущается москвич Николай Пеньков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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