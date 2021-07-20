Станислав Черчесов назначен новым главным тренером сборной России по футболу

Руководство Российского футбольного союза (РФС) приняло решение назначить Станислава Черчесова новым главным тренером сборной России по футболу.

С ним будет заключен договор до 2024 года с возможностью продления на несколько лет в случае выхода команды в плей-офф Чемпионата мира 2022 года.

– У нас было много кандидатов, в том числе рассматривались иностранные специалисты, но их уровень уступает Станиславу Саламовичу Черчесову, перед которым поставлена задача – выйти в полуфинал мирового первенства. Станислав Саламович имеет глубокий и длительный опыт работы с различными футбольными коллективами, он обладает достаточными навыками для кардинальных изменений в игре сборной. Мы возлагаем на него огромные надежды и ожидаем, что он сможет привести наших парней к долгожданному успеху, — заявил президент РФС Александр Дюков.

После завершения заседания РФС Станислав Черчесов ответил на вопросы спортивных журналистов.

– Я смотрел все матчи наших футболистов на прошедшем чемпионате Европы и в откровенном шоке. Чем вообще занимался предыдущий тренер, куда он смотрел? Сборная нашей страны просто не имеет права так играть. Где наставник набрал всех этих футболистов? На отдельных позициях играли футболисты из команд, не попавших в пятёрку лучших в чемпионате. А потом мы удивляемся, что к двадцатой минуте проигрываем 0:2. При мне такого больше не будет, мы соберём новую сборную, которая будет состоять из молодых и талантливых футболистов, а не этих засидевшихся на высокой зарплате в богатых мешках, — заверил новый тренер сборной России.

Черчесов также добавил, что новым капитаном сборной станет Юрий Жирков. Сам футболист не смог присутствовать на пресс-конференции, потому что в настоящее время оформляет пенсию.

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