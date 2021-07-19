Светлана Тихановская после обеда в Белом доме помыла посуду

Международно-избранный президент Белоруссии Светлана Тихановская во время визита в Вашингтон поделилась с американскими коллегами своим опытом по мытью тарелок при помощи губки и моющего средства.

После окончания официальной части и торжественного обеда политик отправилась на кухню и вручную вымыла посуду, загрязнившуюся в ходе обеда.

– Я хотела показать американцам, что белорусы – это европейская нация. Мы чистоплотный народ, никогда не оставляем грязную посуду. Когда я займу своё законное место в Минске, во всей стране не будет ни одной грязной тарелки, а за хранение их в раковине будет предусмотрена уголовная ответственность, – пояснила Тихановская.

Действия белорусского лидера высоко оценила первая леди США Джил Байден. По её словам, американским женщинам есть чему поучиться у белорусок.

– Когда я увидела, как Светлана надраивает губкой тарелки, я подумала, что это именно то, чего не хватает американским женщинам. Сама я в последний раз мыла их в шестидесятых, потом у нас появилась сначала горничная, а позднее – ещё и посудомоечная машина. Однако я была приятно удивлена, что в Белоруссии до сих пор остались женщины, которые помнят, что их место на кухне, – рассказала Джил Байден.

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