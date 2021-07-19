 

В Госдуме призвали запретить Google-переводчик за «издевательство над русским языком»

19.07.2021, 13:12, Разное
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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн пообещал в ближайшее время разработать законопроект о запрете в России переводчика, разработанного компанией Google.

– Интернет стал одним из важнейших фронтов информационной войны, которую коллективный Запад ведёт против нашей страны. Социальные сети, выдачи поисковых систем, специально подобранные новостные ленты – всё это должно формировать негативный образ России, в том числе у молодых россиян. Мы с коллегами проанализировали, как работает Google-переводчик и пришли к однозначному выводу – американцы создали продукт, который специально придаёт негативную коннотацию всему, связанному с Россией и лидерами нашей страны. Более того, этот переводчик коверкает слова, формируя отрицательный образ русского языка. Мы такого издевательства не потерпим и в самое ближайшее время я обещаю добиться полного запрета переводчика Google в русском сегменте сети Интернет, – заявил Хинштейн.

Напомним, что российские власти не в первый раз обращают внимание на подрывную деятельность Google. Ранее гигант был замечен в удалении из поисковой выдачи положительных фактов о СССР и намеренной дискредитации образа российских городов при помощи сервиса Google Street View.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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