 

В российских колониях начали татуировать «масти» заключённых в виде QR-кодов

17.07.2021, 9:51, Разное
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Оперативные сотрудники исправительных колоний заметили, что с тел заключённых исчезают традиционные татуировки с куполами, крестами и звёздами. Вместо них начали появляться обычные или «матричные» штрих-коды.

Традиция обозначать статус заключённого, количество его судимостей и криминальную «специальность» с помощью татуировок существует несколько столетий. Опытный человек, посмотрев на эти изображения, сразу поймёт, с кем имеет дело. Однако есть у этой системы и недостатки – во-первых, значения татуировок – не секрет для полиции и тюремщиков, во-вторых – в разных местах одни и те же картинки толкуются по-разному и это порождает конфликты. Переход на QR-коды решает обе этих проблемы.

«Мы начали бить масти кодами в порядке эксперимента пять лет назад. Начали с первоходов, а потом и опытные каторжане оценили технологию. Жизнь показала, что решение правильное. Наводишь телефон, и человек перед тобой на ладони. За что первая ходка, как себя на зоне поставил, не было ли косяка или зашквара, всё видно», – рассказал смотрящий Сколковской ИК-68 Сурен Подмосковный.

Первое время сложно было найти кольщиков, способных в точности перенести QR-код с экрана телефона на кожу человека. Малейшая ошибка приводила к полному искажению информации. В результате несколько авторитетных воров провели некоторое время на непочётных местах в камерах. Однако теперь ситуация исправлена.

Сегодня в каждой колонии есть минимум один смартфон с приложением для чтения мастей. Cкоро приложение станет доступно всем пользователям Android.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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