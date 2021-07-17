Беглов: «Петербург был основан до нашей эры, он на полторы тысячи лет старше Москвы»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил результаты своей многолетней научной работы. По словам градоначальника, Северная столица была основана римлянами более двух тысяч лет назад.

«Почти тридцать лет я работал в архивах и библиотеках, буквально по крупицам собирая сведения об истории Петербурга. Теперь я готов однозначно сказать, что город на Неве был основан ещё до рождения Христа и сегодня является одним из самых старых населённых пунктов в Европе. Две тысячи лет назад Плутарх писал, что путники рассказали ему о величественном городе на севере, который поразил их своим богатством и архитектурой. Я сопоставил другие античные документы, карты, результаты научных изысканий и пришёл к однозначному выводу – Санкт-Петербург был основан до нашей эры, он на полторы тысячи лет старше Москвы. По предварительным оценкам, это произошло примерно за двести лет до Рождества Христова. Тогда группа римлян, напуганные успехами Ганнибала во время Второй пунической войны, бежала на северо-восток и остановилась в устье Невы. Мы это изучим, но на месте шведской крепости Ниеншанц, которая располагается напротив Смольного, я лично обнаружил несколько римских монет и табличек», – заявил Беглов.

В ближайшее время президиум Российской академии наук (РАН) рассмотрит результаты научный работы губернатора Петербурга. Ведущие отечественные специалисты полностью поддержали выводы, сделанные Бегловым, и уже на следующем заседании РАН ему будет присуждена степень доктора исторических наук и звание академика.

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