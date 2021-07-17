 

Армия США заказала большую партию «суперсмертоносных» ПЗРК Stinger, которые прекрасно зарекомендовали себя во время советско-афганской войны (+видео)

17.07.2021, 0:48, Разное
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ByNitin J Ticku

July 13, 2021

Министерство обороны объявило, что компания Raytheon выиграла новый контракт на сумму более 320 миллионов долларов от армии США на производство большого количества зенитно-ракетных комплексов  класса «земля-воздух» Stinger.

«Компания Raytheon [из] Тусона, штат Аризона, заключила контракт с твердо фиксированной ценой –  320 667 721 долларов на производство ЗРК Stinger», – говорится в пресс-релизе министерства обороны в понедельник.

Комплексы будут поставлены в течение следующих пяти лет с предполагаемой датой завершения контракта – 30 июня 2026 года, заявило министерство обороны.

FIM-92 Stinger – это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), который  оснащен  самонаводящейся  ракетой  класса «земля-воздух» и может быть  установлен на  самых разных наземных транспортных средствах,  а  также вертолетах и БПЛА.

«Стингер» был разработан в Соединенных Штатах и ​​впервые поступил на вооружение в 1981 году. К настоящему времени произведено 70 000 таких комплексов, и они используются вооруженными силами США и 29 других стран.

FIM-92 Stinger – это переносной зенитно-ракетный комплекс используемый  в качестве системы VSHORAD (ПВО очень малого радиуса действия), которая очень  эффективно использовалась талибами против бывшего СССР.

 

File Image:  расчет ПЗРК Stinger (Headquarters Btry, 10th Marines), выполняет тренировочные упражнения с  зенитной ракетной установкой FIM-92 Stinger во время операции «Буря в пустыне». – U.S. National Archives Public Domain Image

Такие системы VSHORAD обладают преимуществом в мобильности и универсальности и могут быть развернуты в критических точках против вражеской  авиации – самолетов и вертолетов.

Переносные системы VSHORAD могут быть сокрушительным оружием в борьбе с  врагом. Они  могут  быть адаптированы  для стрельбы с различных наземных средств и самолетов, также существует  версия “воздух-воздух” (AIM-92 Stinger).

Примером такой системы  является  AN/TWQ-1 Avenger, мобильную система ПВО, используемая  армией и Корпусом морской пехоты США. Хотя  эта  система готова быть  заменена  платформой Stryker нового поколения, оснащенной средствами противовоздушной обороны (IM-SHORADS), она также будет  включать в себя ПЗРК Stinger.

Вариант комплекса воздушного базирования, AIM-92 Stinger,  попал в мировые заголовки, когда был применен  беспилотником MQ-1 Predator против иракского МиГ-25 во время первого в истории воздушного боя с участием реактивного БПЛА-истребителя. Однако ракета не попала в «Фоксбат».

Наибольших успехов «Стингеры» добились во время советско-афганской войны и считаются одним из определяющих факторов распада СССР. Его влияние можно объяснить тем, что упоминания афганских моджахедов, использующих «Стингеры», можно найти почти в каждом документе или фильме, посвященном афганской войне.

Согласно ежегоднику артиллерии ПВО США за 1993 год, афганские моджахеды,  в ходе примерно 340 боев,  сбили примерно 269 самолетов, что составляет 79 процентов потерь  советской авиации. Это означает, что эти комплексы несут ответственность за более половины из 451 советских  самолетов и вертолетов, потерянных  в Афганистане.

Stinger использовался во всех крупных конфликтах с момента его появления, и США пользовались  любой  возможностью, чтобы поставить эти комплексы  поддерживаемым  ими ополченцам в нескольких странах. Официально “Стингеры” все еще находятся на вооружении  в, примерно,  29-30 странах.



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