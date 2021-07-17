Армия США заказала большую партию «суперсмертоносных» ПЗРК Stinger, которые прекрасно зарекомендовали себя во время советско-афганской войны (+видео)
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
ByNitin J Ticku
July 13, 2021
Министерство обороны объявило, что компания Raytheon выиграла новый контракт на сумму более 320 миллионов долларов от армии США на производство большого количества зенитно-ракетных комплексов класса «земля-воздух» Stinger.
«Компания Raytheon [из] Тусона, штат Аризона, заключила контракт с твердо фиксированной ценой – 320 667 721 долларов на производство ЗРК Stinger», – говорится в пресс-релизе министерства обороны в понедельник.
Комплексы будут поставлены в течение следующих пяти лет с предполагаемой датой завершения контракта – 30 июня 2026 года, заявило министерство обороны.
FIM-92 Stinger – это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), который оснащен самонаводящейся ракетой класса «земля-воздух» и может быть установлен на самых разных наземных транспортных средствах, а также вертолетах и БПЛА.
«Стингер» был разработан в Соединенных Штатах и впервые поступил на вооружение в 1981 году. К настоящему времени произведено 70 000 таких комплексов, и они используются вооруженными силами США и 29 других стран.
FIM-92 Stinger – это переносной зенитно-ракетный комплекс используемый в качестве системы VSHORAD (ПВО очень малого радиуса действия), которая очень эффективно использовалась талибами против бывшего СССР.
File Image: расчет ПЗРК Stinger (Headquarters Btry, 10th Marines), выполняет тренировочные упражнения с зенитной ракетной установкой FIM-92 Stinger во время операции «Буря в пустыне». – U.S. National Archives Public Domain Image
Такие системы VSHORAD обладают преимуществом в мобильности и универсальности и могут быть развернуты в критических точках против вражеской авиации – самолетов и вертолетов.
Переносные системы VSHORAD могут быть сокрушительным оружием в борьбе с врагом. Они могут быть адаптированы для стрельбы с различных наземных средств и самолетов, также существует версия “воздух-воздух” (AIM-92 Stinger).
Примером такой системы является AN/TWQ-1 Avenger, мобильную система ПВО, используемая армией и Корпусом морской пехоты США. Хотя эта система готова быть заменена платформой Stryker нового поколения, оснащенной средствами противовоздушной обороны (IM-SHORADS), она также будет включать в себя ПЗРК Stinger.
Вариант комплекса воздушного базирования, AIM-92 Stinger, попал в мировые заголовки, когда был применен беспилотником MQ-1 Predator против иракского МиГ-25 во время первого в истории воздушного боя с участием реактивного БПЛА-истребителя. Однако ракета не попала в «Фоксбат».
Наибольших успехов «Стингеры» добились во время советско-афганской войны и считаются одним из определяющих факторов распада СССР. Его влияние можно объяснить тем, что упоминания афганских моджахедов, использующих «Стингеры», можно найти почти в каждом документе или фильме, посвященном афганской войне.
Согласно ежегоднику артиллерии ПВО США за 1993 год, афганские моджахеды, в ходе примерно 340 боев, сбили примерно 269 самолетов, что составляет 79 процентов потерь советской авиации. Это означает, что эти комплексы несут ответственность за более половины из 451 советских самолетов и вертолетов, потерянных в Афганистане.
Stinger использовался во всех крупных конфликтах с момента его появления, и США пользовались любой возможностью, чтобы поставить эти комплексы поддерживаемым ими ополченцам в нескольких странах. Официально “Стингеры” все еще находятся на вооружении в, примерно, 29-30 странах.
Смотреть комментарии → Комментариев нет