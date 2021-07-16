Футболист Марко Верратти женился через четыре дня после победы его сборной на Евро-2020

Накануне 28-летний итальянский футболист, полузащитник клуба “Пари Сен-Жермен” и национальной сборной Италии Марко Верратти распрощался с холостяцким статусом – спортсмен женился на своей 29-летней девушке Джессике Аиди, с которой до брака встречался около двух лет. Примечательно, что церемония бракосочетания состоялась меньше чем через неделю после победы итальянской сборной на Чемпионате Европы по футболу, в составе которой был Марко. Напомним, тогда команда одержала победу в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2.

Так как рабочая “база” футболиста находится сейчас во Франции, то сразу после чемпионата он вернулся в Париж, где влюбленные и сыграли свадьбу. Для регистрации брака Джессика выбрала кремовый кружевной костюм и широкое ожерелье-чокер с камнями, а для банкета после – облегающее платье с глубоким декольте, вырезом на спине и длинным шлейфом. Жених же был в классическом черном костюме с белой рубашкой и бабочкой. Кульминацией вечера стал салют на Эйфелевой башне.

Марко Ферратти стал игроком “Пари Сен-Жермен” 18 июля 2012 года, контракт был подписан на пять лет. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. По контракту Марко получал 850 тысяч евро за каждый игровой сезон. В декабре 2012 года он вошел в топ-5 лучших новичков Лиги чемпионов 2012/13 по версии УЕФА, после чего его попытались переманить другие клубы. Однако он переподписал контракт с ПМЖ с увеличением гонорара в несколько раз.

Второй сезон в составе французского клуба стал еще более успешным: клуб выиграл и чемпионат, и Кубок лиги, а Верратти был признан лучшим молодым футболистом лиги и включен в состав символической сборной. В феврале 2019 года Ферратти продлил контракт с ПСЖ до 2024 года.

Впервые с Джессикой Аиди футболист был замечен на Гран-при Монако в 2019 году, всего через несколько месяцев после того, как он объявил о разводе со своей первой женой Лаурой Заццара. В первом браке у него родилось двое детей. Джессика – модель и блогер, в 2019-м она снялась для журнала Sports Illustrated, а на ее страницу в Instagram подписано 322 тысячи человек.