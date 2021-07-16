Скандалы: Безвременно закрыто

За полгода в РФ ликвидировано 725 тыс. компаний, что стало рекордом за 8 лет

В первой половине 2021 года с рынка ушло 724 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что стало самым высоким показателем с 2013-го. Это следует из данных ФНС, которые проанализировали «Известия». Чаще всего компании ликвидировались, так как сами принимали решение прекратить деятельность, а также из-за принудительного исключения из ЕГРИП. Такие тенденции связаны с сокращением мер господдержки и переходом части предпринимателей в статус самозанятых, пояснили эксперты. При этом число зарегистрированных в этот период фирм, наоборот, выросло: оно составило 531 тыc. — на 34% больше, чем в прошлом году.

Работать нельзя закрыться

В январе–июне 2021 года количество закрывшихся ИП и фермерских хозяйств составило 553 тыс. — на 81% больше, чем в аналогичный период 2020-го. Наиболее частой причиной ликвидации было решение о прекращении деятельности (его приняли 289 тыс. ИП), однако она не была единственной. В почти 7 тыс. случаев ИП был упразднен из-за смерти бизнесмена, 310 предприятий прекратили существование в связи с аннулированием документа, подтверждающего право их владельцев проживать в России, а 842 ИП обанкротились, следует из статистики ФНС. Среди менее популярных причин ликвидации оказались решение суда и лишение права заниматься бизнесом.

При этом 258 тыс. ИП прекратили деятельность в связи с принудительным исключением из реестра (ЕГРИП). Под эту меру попадают предприниматели, которые более 15 месяцев не сдают налоговую отчетность или не продлевают действие патента. Исключение позволяет им не накапливать долги по налогам.

Упраздненных юрлиц оказалось в три раза меньше: по данным налоговой, это 170 тыс. фирм. При этом по сравнению с 2019 годом их количество сократилось на 22% и в целом стало самым скромным с 2015 года (тогда деятельность прекратило 138 тыс. юрлиц).

При рассмотрении причин ликвидации ФНС выяснила, что в первой половине 2021 года большинство юрлиц (134 тыс.) признали покинувшими рынок по решению органа, регистрирующего их в ЕГРЮЛ, — это возможно, если в последние 12 месяцев они не предоставляли отчетности и не осуществили ни одной операции по банковским счетам. Более 29 тыс. компаний самостоятельно приняли решение прекратить деятельность, а 4 тыс. перестали существовать в результате реорганизации.

В общей сложности на фоне преодоления последствий пандемического кризиса в 2021 году с рынка ушло 724 тыс. юрлиц и ИП. Это рекорд с 2013 года: тогда деятельность прекратило 820 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Однако регистрация новых фирм в этот период не прекратилась: по данным ФНС, в первой половине 2021 года было создано 410 тыс. ИП и 121 тыс. юрлиц. Таким образом, чистый отток компаний составил 192 тыс. фирм. Всего же на сегодня в России действует 6,9 млн бизнесов — 3,3 млн компаний и 3,5 млн ИП, следует из статистики налоговой службы.

В Минэкономразвития прокомментировали динамику численности малых и средних компаний, для которых существует отдельный реестр. Там заявили, что наблюдают низкую активность по созданию новых фирм сектора МСП, но при этом поддерживают небольшие компании в рамках профильного нацпроекта.

Ранее глава ведомства Максим Решетников прогнозировал полное восстановление экономики страны от последствий пандемии к середине лета 2021 года. Кроме того, министерство улучшило прогноз экономического развития: в частности, рост ВВП в этом году ожидается на уровне 3,8%.

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Есть причины

Негативную динамику по ликвидации компаний спровоцировало сразу несколько тенденций, заявил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Во-первых, это влияние кризисного эпизода, который, несомненно, подтолкнул многие компании к уходу с рынка. Кроме того, скорее всего, произошло поглощение малых фирм крупными — причем это выгодно государству, так как позволяет собрать больше налогов. И, наконец, часть предпринимателей могла перейти в статус самозанятых для оптимизации нагрузки — не случайно их насчитывается уже 2,4 млн, отметил эксперт.

Статистика демографии фирм — хороший способ получить представление о положении бизнеса в стране, отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. И существующая динамика обусловлена в первую очередь тем, что государство перестало оказывать части предпринимателей антикризисную помощь.

— Никогда не было секретом, что после прекращения действия мер господдержки будет отскок по числу действующих фирм, — заявил эксперт.

Меры по предотвращению распространения коронавируса в период пандемии сильнее всего затронули малый бизнес, заявила старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова. Пострадали как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. При этом вполне вероятно, что граждане закрывали ИП в том числе для того, чтобы иметь возможность получать пособие по безработице, которое было увеличено в период коронакризиса, предположила она.

Для оценки уровня экономической активности целесообразно отслеживать динамику закрытия и открытия юрлиц, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. А она в 2021 году улучшилась по сравнению с 2020-м: число открывшихся компаний выросло на 13%, а закрывшихся — сократилось на 22%. Это свидетельствует об улучшении рыночной конъюнктуры, оптимистичен эксперт.

Он также подчеркнул, что основная часть юрлиц (79%) завершила работу в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, что говорит о продолжающейся работе ФНС по ликвидации фиктивных и не ведущих деятельность компаний. В целом гораздо важнее иметь меньше организаций, но работающих и конкурентоспособных, нежели много, но неэффективных, отметил Дмитрий Орехов.

Екатерина Виноградова