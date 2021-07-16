Екатеринбургский митрополит из-за конфликта с губернатором освятил штаб Навального

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений после встречи с губернатором Евгением Куйвашевым демонстративно отправился на улицу Вайнера и освятил дверь помещения, в котором ранее находился штаб Алексея Навального.

Конфликт между митрополитом и губернатором разгорелся из-за крестного хода, который должен состояться в ночь с 16 на 17 июля, в годовщину расстрела царской семьи. Несколько лет подряд тысячи верующих в эту ночь отправляются пешком от места казни на Ганину яму, где были первоначально спрятаны тела убитых. В этом году резкий рост заболеваемости COVID-19 заставил губернатора Куйвашева запретить проведение крестного хода. Митрополит был крайне раздосадован, но столь мощного демарша от него никто не ожидал.

– Владыка не освящал штаб Навального. Он приехал, чтобы изгнать из помещения нечистый дух перед тем, как в помещение въедут другие люди, – заявил секретарь Епархиального совета игумен Вениамин.

Однако журналисты, присутствовавшие на месте событий, свидетельствуют, что это был именно чин освящения.

– Благослови, Господи, штаб сей, и исполни его земных Твоих благ, и в нем гонимых, благочестно труждатися хотящих от всякаго злаго обстояния неврежденных сохрани, – прозвучало из уст митрополита.

В администрации губернатора предпочли не комментировать «бунт митрополита». Бывшие сотрудники ликвидированного штаба Навального отметили лишь, что в последнее время их офис находился в другом месте.

Екатеринбургские букмекеры принимают ставки на исход противостояния. На Евгения Куйвашева ставят вшестеро меньше, чем на митрополита Евгения.

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