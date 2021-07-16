 

Российские морские пехотинцы готовятся к высадке в Заливе Свиней

16.07.2021, 16:46, Разное
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Большой десантный корабль «Фёдор Конюхов» бросил якорь в 30 милях от южного побережья Кубы, на траверзе бухты Кочинос, более известной, как «Залив Свиней».

На борту корабля – 750 морпехов, которые должны пресечь революционные события на Острове Свободы.

Массовые демонстрации в кубинских городах грозят коммунистическому режиму Кубы падением. Президент Диас-Канель, возглавивший страну менее двух лет назад, проявил мягкотелость и неспособность подавить беспорядки. Российское руководство было вынуждено развернуть БДК «Фёдор Конюхов», шедший в Сирию, и отправить в Карибское море, где он сейчас ждёт приказа высадить десант в Заливе Свиней.

Российские морские пехотинцы готовятся к высадке на Кубе– Мы тут пока ничего не делаем, только отдыхаем. Плюс приказано загорать, чтобы походить на кубинцев. Вот мы и загораем, купаемся. Скоро будем пить ром в Гаване, – пишут в соцсетях морпехи в моменты, когда удаётся поймать сигнал спутникового интернета.

В целях соблюдения секретности корабль подошёл к Кубе под флагом Либерии. Сейчас под флагами Панамы и Гондураса ему на подмогу следуют два эсминца, которые поддержат десант огнём с моря. Господство в воздухе обеспечит переброшенная в Каракас сводная авиадивизия. Начало операции задерживается из-за того, что морпехов не обеспечили кубинской военной формой.

– Кубинцы, конечно, разгильдяи. Если они не привезут 750 комплектов формы, придётся заказывать её в Москве. А это месяц задержки, – пожаловался капитан «Конюхова».

Сигналом к десантированию станет радиообращение к кубинскому народу с призывом решительно разогнать мятежников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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