Microsoft: инструменты для взлома Windows хакерам продала израильская группа

От переводчика: Другими словами – США взламывают китайские хакеры, а инструменты для взлома им продают лучшие друзья американцев израильтяне))) А Америка выкатывает бочку на Россию))) Песня!!! Вот интересно они это делают специально или они реально идиоты)))

Thursday, 15 July 2021

Логотип Microsoft на офисном здании в Нью-Йорке 28 июля 2015 г. . (Photo by Reuters)

На фоне растущих опасений, что в бизнес по разработке и продаже инструментов для взлома широко используемого программного обеспечения глубоко вовлечены израильтяне, американская корпорация Microsoft и правозащитная группа Citizen Lab заявляют, что израильская группа продала хакерам инструмент для взлома Microsoft Windows.

В отчете Citizen Lab говорится, что поставщик хакерских инструментов по имени Candiru создал и продал программный эксплойт, способный проникать в Windows, это был один из нескольких шпионских продуктов, продаваемых растущей секретной отраслью Израиля.

Reuters сообщает – исследователи в области безопасности предоставили подробную информацию о том, как хакерский инструмент Candiru распространился по всему миру среди большого числа неназванных клиентов, где он, как показывают отчеты Citizen Lab и Microsoft, затем использовался для атак на различные организации гражданского общества.

Согласно отчету Citizen Lab, данные свидетельствуют о том, что эксплойт применялся против пользователей во многих странах, включая Иран, Ливан, Испанию и Великобританию.

«Растущее присутствие Candiru и использование его технологий наблюдения против глобального гражданского общества является мощным напоминанием о том, что индустрия шпионского ПО включает в себя множество игроков и подвержена широко распространенным злоупотреблениям», – говорится в отчете Citizen Lab.

Microsoft не назвала Candiru напрямую, а описала ее как «агрессивную израильскую частную компанию» под кодовым названием Sourgum.

«Sourgum обычно продает кибероружие, которое позволяет её клиентам, часто государственным учреждениям по всему миру, взламывать подключенные к Интернету компьютеры, телефоны, сетевую инфраструктуру и устройства, для своих своих целей», – написала Microsoft в блоге.

«Эти агентства затем выбирают, кого атаковать, и сами проводят фактические операции», – говорится в сообщении.

Сообщается, что инструменты Candiru также использовались для выявления и взлома слабых мест в других распространенных программных продуктах, таких как браузер Google Chrome.