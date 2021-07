Подборка сообщений EurAsia Daily (+видео)

Россия перекрывает каналы вывода госсредств в дочерние оффшорные компании

13 июля 2021

Иллюстрация: fingazeta.ru

В РФ начал действовать единый жесткий подход к выплате дивидендов госкомпаний, которые должны будут направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. С 1 июля при расчете дивидендной базы не будут учитывать доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками, в том числе связанными с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.

Телеграм-канал «Незыгарь» приводит данные, опубликованные со ссылкой на председателя Росимущества, о том, что сумма дивидендных поступлений по итогам 2020 года от госкомпаний в госбюджет в размере 290 миллиардов рублей противоречит реальным выплатам, утвержденным официально акционерами.

«Так, только Сбер должен пополнить бюджет 211 миллиардами рублей, „Алроса“ — 35 миллиардами, ВТБ — 36 миллиардами, »Русгидро», оценочно, 7 миллиардами, »Газпром» — 150 миллиардами и так далее», — пишет канал. — Общий объем таких дивидендов в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год составит не меньше 442 миллиардов рублей».

По мнению аналитиков «Незыгаря», «данные Яковенко с прицелом на общественную дискуссию вокруг выплаты дивидендов могли быть инициированы отдельными госкорпорациями, которые долгие годы отказывались перечислять государству положенные по закону выплаты в размере не менее 50 процентов от чистой прибыли».

«Новый порядок вкупе с цифровизацией может перекрыть многочисленные каналы вывода госсредств в дочерние офшорные компании и, соответственно, уменьшения выплат государству, — цитирует телеграм-канал мнение первого заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству ГД РФ Вячеслава Калашникова. — Видимо, кое-кто в госкорпорациях, имеющих отношение к офшорам, хорошо подготовился к нововведению, уменьшая дивидендную базу».

Новый порядок выплаты дивидендов госкомпаниями может означать начало их широкого реформирования. По мнению Калашникова, федеральное законодательство, определяющее деятельность госкорпораций, несовершенно и позволяет использовать бюджетные средства в частно-корпоративных интересах, включая вывод на офшорные счета. Присутствие государства в советах директоров должно быть расширено и усилено с целью придать максимальную прозрачность структуре акционеров и движению финансовых потоков.

Иностранцев попросят «на выход» из российских рыбодобывающих компаний

13 июля 2021

Иллюстрация: pk.ru

Долю возможного участия иностранных инвесторов в российских предприятиях, занимающихся добычей водных биоресурсов, понизили. Это предполагает закон № 339-ФЗ от 2 июля 2021 года, который вступает в силу сегодня, 13 июля.

Как полагают авторы законопроекта, тем самым сокращаются риски финансовой зависимости российских организаций от иностранных компаний. Рыболовные компании будут считать находящимися под контролем иностранных инвесторов, если доля зарубежных владельцев в них составит более 25 процентов, а не более 50 процентов, как сейчас.

Напомним, по действующему законодательству сделки, которые приводят к установлению контроля иностранного инвестора над хозяйственными обществами в стратегических сферах, должны предварительно согласовываться с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Рыболовство относится к стратегическим отраслям.

Иностранный инвестор, который владеет более чем 25 процентами, но не более чем 50 процентами акций, в течение года со дня вступления документа в силу должен подать в ФАС заявление о согласовании контроля над компанией или снизить долю участия в уставных капиталах до четверти и менее. Если он этого не сделает, то может лишиться права голоса на собрании акционеров.

«Этим законопроектом мы хотим добиться обеспечения продовольственной и экономической безопасности РФ в рыбодобывающей отрасли», — ранее отмечал заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

Документ призван обеспечить повышение эффективности госконтроля за иностранными инвестициями в сфере добычи водных биологических ресурсов. При этом инвестиционная привлекательность отрасли, в том числе для добросовестных иностранных инвесторов, сохранится, поясняют в правительстве.

Возвращение останков французского генерала из РФ обернулось позором для Макрона

14 июля 2021

Иллюстрация: causeur.fr

Возвращение из РФ найденных историками останков одного из самых верных боевых соратников Наполеона Бонапарта стало «предметом дипломатического конфликта» и привело в итоге к «конфузу колоссальных масштабов», пишет во французском издании Causeur историк Фредерик де Наталь.

В Елисейском дворце не скрывали неприязни к личности Пьера Малиновского, главы Фонда развития русско-французских исторических инициатив, который не один год пытался добиться почётного перезахоронения для легендарного генерала. А кроме того, руководство Франции на фоне нового охлаждения отношений не захотело создавать впечатление, будто бы оно «воздаёт почести Владимиру Путину», поэтому и идеи о вероятной встрече двух лидеров по этому историческому поводу ни к чему не привели, подчёркивается в статье.

Останки генерала Шарля Этьена Гюдена были обнаружены в РФ в процессе раскопок, проведённых командой во главе с Пьером Малиновским, поясняет автор:

«Их перезахоронение было призвано ознаменовать примирение между Францией и Россией».

Portrait of General Charles-Étienne Gudin de la Sablonnière, by Henri Félix Emmanuel Philippoteaux. WikimediaCommons

Имя этого блестящего генерала высечено на сводах Триумфальной арки в Париже, а также навсегда останется в истории наполеоновской кампании в России, отмечается в статье. Сезар Шарль Этьен Гюден де ля Саблоньер учился с Наполеоном Бонапартом в одной военной школе Бриенн, а после революции заслужил в 1791-м свои первые эполеты, подавляя освободительное восстание против французской колонизации на Гаити. Вернувшись в Европу, Гюден поступил на службу в ту часть французской армии, которая воевала в Рейнской области, где стал одним из начальников штаба и успел отличиться во многих баталиях. Генерал Бонапарт с интересом следил за карьерой своего бывшего однокашника, отмечая его требовательность к солдатам. В полках, где служил Гюден, всегда поддерживался строгий порядок и дисциплина. А его дружба с будущим первым консулом Французской республики вскоре превратилась в абсолютную преданность, говорится в статье:

«Никогда в своей жизни Гюден не попросит ничего у Бонапарта, который из первого консула превращается постепенно в императора Наполеона Первого».

Став генералом Французской империи, Гюден затем принял участие в военных кампаниях в Польше и Австрии, а после краткого отпуска по болезни последовал за Наполеоном во время его похода на Москву. Однако 22 августа 1812 года в бою у селения Валутина Гора под Смоленском 44-летнему генералу оторвало ногу пушечным ядром, вскоре он скончался и был в спешке похоронен. В целом во время этой битвы погибло около 12 тысяч человек. Узнав о его смерти в бою, Наполеон сказал:

«Генерал Гюден был достоин высших рекомендаций как благодаря своим моральным качествам, так и своей храбрости».

Однако затем история этого блестящего офицера оказалась предана забвению вплоть до июля 2019 года, пишет Causeur:

«В спешке при отступлении наполеоновской Великой армии его останки оставили на месте и забыли. Никто не занимался их поиском и подобающим захоронением».

Однако когда главой Фонда развития французско-российских исторических инициатив стал Пьер Малиновский, экс-помощник депутата от «Национального фронта» и бывший боец Иностранного легиона, он собрал целую команду экспертов в области истории и археологии, которые смогли в результате обнаружить в РФ и идентифицировать останки генерала. Это удалось подтвердить благодаря анализу ДНК и сравнению с генными материалами потомков Гюдена, поясняет автор.

Однако к этому времени во Франции развернулась национальная полемика в связи с приближением 200-летней годовщины смерти Наполеона. И помпезное возвращение останков Гюдена во Францию оказалось под угрозой, поскольку именно к этой годовщине планировалось приурочить и церемонию перезахоронения останков Гюдена во Дворце инвалидов. Кроме того, в дело неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции, а отношения с Россией вновь осложнились, в том числе из-за скандала вокруг оппозиционера Алексея Навального, говорится в статье.

Всё это вместе взятое серьёзно затруднило запланированное триумфальное возвращение останков Гюдена на родину, вызывая огорчение и удивление у организаторов.

Men dressed as Napoleon-era fighters walk towards a French flag-covered coffin containing the remains of late French General Charles Etienne Gudin during a ceremony at Le Bourget airport near Paris on Tuesday. Photo: AFP

«Мы всё подготовили. Президент Макрон сам заговорил на эту тему с президентом Путиным во время их совместного визита в форт Брегансон. И вдруг несколько месяцев назад в отношениях потянуло холодом, это был момент кризиса вокруг Навального», — рассказал сам Малиновский в беседе с журналистами.

Он также осудил «постоянную русофобию, которая царит во французском МИДе», отмечается в статье.

«Дальше — хуже: по мере того как французский МИД всё глубже увязал в своей привязанности к далёкому российскому оппозиционеру, президент Макрон проникался всё большим желанием не ассоциироваться со своим соотечественником Малиновским, которого считают близким соратником Марин Ле Пен», — пишет Causeur.

Макрон всерьёз опасался, что саму церемонию во Франции могли расценить как мероприятие, устроенное именно с подачи крайне правых политических сил, поясняет автор. С точки зрения русских, всё происходящее вызывало лишь недоумение: ведь история известного наполеоновского генерала и связанное с ней мероприятие вызвали сочувственные отклики и интерес не только в России, но и на международной арене. Кроме того, в июне этого года в РФ была организована памятная церемония, устроенная как «знак примирения» между двумя странами, сообщается в статье.

Эта церемония с элементами исторической реконструкции проходила в присутствии военного атташе посольства Франции, а также потомков участников похода Наполеона в Россию. В частности, среди них были праправнук маршала Мюрата, а также отдалённая правнучка легендарного российского главнокомандующего маршала Кутузова и «действующий наследник династии Романовых», которые собрались, чтобы почтить память солдат, погибших с обеих сторон во время войны 1812 года, говорится в статье.

«На этом фоне явно неприязненное отношение Елисейского дворца, как будто всё время ведущего какую-то свою вендетту с Кремлём, вызывает раздражение», — подчёркивает автор.

Причём «верхом абсурда» стал момент, когда мэр французского города Монтаржис Бенуа Дижеон фактически отказался с почестями принять на родине останки генерала Гюдена, оправдываясь нехваткой средств в бюджете вверенного ему муниципалитета, и при этом в очередной раз раскритиковал всю эту инициативу, устроенную якобы с подачи русских, пишет Causeur.

В ответ Пьер Малиновский рассказал о своём разочаровании в соцсетях, где эта история привлекла внимание широкого круга общественности. Ведь он уже заручился согласием потомков генерала на то, чтобы репатриировать и захоронить останки их предка, а всю операцию было запланировано осуществить на средства возглавляемого им Фонда развития французско-российских исторических инициатив, сообщается в статье.

Все эти действия, включая широкую публичную огласку этой истории, фактически загнали французское правительство в угол и вынудили его в итоге одобрить данную инициативу, подчёркивает автор:

«Желая участия Кастекса в церемонии, Малиновский пристал к нему, что называется, с ножом к горлу. Поставленное в неловкое положение этим делом, правительство, по сути, и позволило председателю Фонда развития французско-российских исторических инициатив заниматься своим делом, обходя стороной все юридические препоны на пути такой деятельности».

Перед лицом такого мощного давления со всех сторон, а также в ответ на ропот из бонапартистских кругов, которые просто отказывались понимать возникший конфликт и винили во всём «тёмные силы» в окружении Макрона, французский парламент внезапно всё же принял решение направить 13 июля на встречу останков генерала в аэропорту Ле Бурже министра по делам ветеранов госпожу Женевьеву Даррьесек. Кроме того, туда были приглашены члены ассоциации «Париж — Наполеон — 2021» и представители посольства РФ во Франции.

А закончатся все церемонии захоронением прославленного генерала Французской империи в месте его последнего упокоения, которое окончательно ещё не выбрано, говорится в статье.

«Вот так и завершится последняя глава так и не состоявшегося рандеву, призванного примирить французов с их собственной историей», — заключает Causeur.

