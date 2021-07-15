 

МОК принял решение не награждать золотыми медалями спортсменов, публично не поддержавших BLM

15.07.2021, 18:11, Разное
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Президиум Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал инициативу США и ЕС о создании реестра спортсменов, публично поддержавших движение за права чернокожих BLM. Участники Олимпийских игр, которые не будут включены в почётный список, не смогут претендовать на золотые медали. 

«Для сотен миллионов людей во всём мире BLM стало символом борьбы за расовое равенство и равноправие. Веками белые расисты угнетали чернокожих, использовали рабский труд и всячески их притесняли. Сегодня, несмотря на то, что рабство в Европе и Северной Америке отменено, многие чернокожие по-прежнему ощущают давление белых, их превосходство. Именно поэтому так важно, чтобы спортсмены, кумиры миллионов, публично демонстрировали осознание этой проблемы. Пока мы не будет отстранять от участия в Олимпиаде тех спортсменов, кто откажется встать на колени и публично поддержать BLM. Но на золотые медали эти расисты могут не рассчитывать», – заявил директор по разнообразию МОК Шарль Мабунга.

Новые правила начнут действовать уже на ближайших Играх, которые начнутся 23 июля в Токио. Пока национальные олимпийские комитеты не выступили с комментариями по поводу решения МОК.  Однако свою позицию высказали в министерстве спорта России. Отечественные спортсмены в этой ситуации могут бойкотировать Олимпиаду в Токио. 

«Не для того наши предки воевали с фашизмом, чтобы сегодня мы, их потомки, становились на колени. Никогда в России чернокожих не угнетали, а один из них – Александр Сергеевич Пушкин стал классиком русской литературы. За что мы должны тогда извиняться, тем более публично? Вот кто чернокожих обижал, пусть на коленях и стоит», – заявил министр спорта Олег Матыцин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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