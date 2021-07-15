Умер актер и основатель группы “Звуки Му” Петр Мамонов

Сегодня, 15 июля, не стало Петра Мамонова. О том, что музыкант, основатель и лидер группы “Звуки Му” скончался на 71-м году жизни, стало известно из его Instagram. Супруга Петра сделала публикацию в его аккаунте со словами:

Не стало Петра Николаевича Мамонова. По поводу отпевания и похорон сообщим завтра. Царство небесное новопреставленному рабу божьему Петру.

Петра Мамонова госпитализировали 1 июля после того, как в течение недели он лечился дома, и сразу поместили в реанимацию в больнице в Коммунарке. У артиста зафиксировали 87-процентное поражение легких и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На днях его пытались вывести из медикаментозной комы, однако сделать это не удалось. Два дня назад его супруга сообщила, что состояние Мамонова крайне тяжелое, у него начался сепсис и врачи решили сделать переливание крови.

Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он в коме… Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело… Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там… – писала в соцсетях его жена Ольга.

Петр Мамонов

Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. В начале 1980-х основал и возглавил музыкальную рок-группу “Звуки Му”. Он также известен по ролям в фильмах “Игла”, “Пыль”, “Шапито-шоу”, а также по картинам Павла Лунгина “Такси-блюз”, “Остров” и “Царь”. Мамонов был дважды женат, у него осталось трое детей и двое внуков.

Петр Мамонов с женой