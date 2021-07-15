 

Данила Козловский показал новые фото подросшей дочери от Ольги Зуевой

15.07.2021, 18:08, Разное
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Актер, режиссер и продюсер Данила Козловский редко делится с общественностью сокровенным – чаще он публикует в своем Instagram посты о своих новых ролях или режиссерских проектах. Однако иногда и на его странице в социальной сети появляются и публикации личного характера. Например, сегодня он поделился новым снимком с дочкой – Одой Валентиной.

#Дочь. Годик и пять, – лаконично подписал фото актер.

Фотография, на которой знаменитый папа держит девочку и с улыбкой смотрит на нее, была сделана на берегу океана. Лица девочки Данила, как и мать малышки Ольга Зуева, по-прежнему скрывает. В сторис Козловский добавил еще пару кадров с дочерью: на одном девочка шагает по живописной аллее, на втором – сидит за столом в гостиной с большими окнами с видом на океан. Местоположение Козловский не раскрыл, но, вероятно, он отдыхает с дочерью на каком-то курорте, возможно, в США. Напомним, там и живет Ольга Зуева с дочкой с момента ее рождения.

Ранее, в конце июня, в апреле и даже в марте, пляжные фотографии публиковала и Ольга Зуева. Но, наверное, сейчас она позволила Даниле провести некоторое время с дочерью наедине – последний пост в Instagram актрисы датирован 27 июня.

Ольга Зуева с дочкой

Напомним, что об отношениях Данилы и Ольги впервые стало известно в начале 2015 года, когда пара вышла в свет на премьере фильма с участием Данилы “Духless 2”. За пять лет отношений они несколько раз работали на одной съемочной площадке: сначала актриса появилась в режиссерском дебюте Козловского “Тренер”, затем он оказал своей девушке ответную услугу – снялся уже в ее первом фильме “На районе”. Фильм “Официально красивые” стал их третьим совместным проектом на экране. 2 марта 2020 года Козловский впервые стал отцом. Девочка родилась в Америке и получила необычное имя – Ода Валентина.

А родители почти сразу после ее рождения разошлись, о чем Данила Козловский рассказал в апреле этого года в интервью Ирине Шихман. Ода Валентина живет с матерью в Америке, а папа ее регулярно навещает.



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