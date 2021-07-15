Газпром и Минцифры запускают конкурс на самый зрелищный хлопок газа

Газпром и министерство цифрового развития займутся проблемой плохой репутации АГЗС.

“После задымлений на АГЗС в Махачкале, Волгограде и Новосибирске прошла волна негативных публикаций, однобоко подающих газозаправочные станции и очерняющих всю отрасль в целом”, – заявили в пресс-релизе компании.

Также они отметили, что газовые хлопки редко становятся причиной большого количества человеческих жертв.

“Последствия взрыва в Геленджике сильно раздуты. В США, в каком-нибудь Канзасе каждый год гибнет больше народу от ураганов, а тут просто хлопок газа, который безответственно смакуют, нагоняя истерию”, – добавил представитель оператора.

Конкурс проводится среди владельцев АГЗС и пользователей соцсетей в номинациях “Крутое селфи”, “Выжил в эпицентре”, “Танец на фоне” и “Креативный сюжет в TikTok”. Победители получат баллон пропан-бутана и заправочное оборудование по льготной цене.

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