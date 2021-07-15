 

В Томской области 94-летний ветеран попытался получить от государства квартиру, скрыв пребывание в немецком плену

15.07.2021, 15:31, Разное
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В Томской области бдительные чиновники раскрыли обман со стороны 94-летнего россиянина, пытавшегося получить квартиру в качестве ветерана.

Пожилой человек утаил информацию о том, что был в немецком плену.

– Путём запроса в архивы было установлено, что К****в А. Ю. в автобиографии, приложенной к заявлению, утаил факт пребывания в плену с января по август 1944 года, а также факт пребывания в фильтрационных лагерях НКВД с августа 1944 года по сентябрь 1946 года, – говорится в официальном сообщении. – Также заявитель не отразил в своём заявлении факт проживания не менее шести его родственников на оккупированных территориях.

Помочь раскрыть обман помогли в том числе историки-активисты из общественной организации “Поиск и память”, тесно сотрудничающие с властями по факту выявления подобных случаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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