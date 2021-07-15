Скандалы: Новые люди с черной кассой

Как партия «Новые люди» стала «популярной в регионах»

«Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева невероятно популярны за пределами двух столиц — если судить по лентам новостей региональных СМИ. Как выяснило «МБХ медиа», эту популярность партии обеспечили не столько креативность ее членов или «марафон идей» (как называлась одна из их акций), сколько самые обыкновенные… деньги. Судя по всему, партия оплачивает хвалебные публикации о себе через сторонние ИП и ООО с неработающими телефонами, зарегистрированные в квартирах многоэтажных жилых домов. Сами «Новые люди» вопросы «МБХ медиа» проигнорировали.

В партии «Новые люди», которую возглавляет основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, вероятно, работает «черная касса». К такому выводу «МБХ медиа» пришло в ходе изучения партнерских отношений партии с региональными СМИ и ее стратегии по продвижению в регионах. Сразу несколько медиаменеджеров в разных изданиях ЦФО и ЮФО подтвердили «МБХ медиа» факты сотрудничества с партией без оформления соответствующих документов и соблюдения закона о рекламе. Издания публикуют нужные «Новым людям» материалы, освещающие ее деятельность в позитивном свете, за деньги, не делая об этом в публикациях обязательной отметки, как того требует российское законодательство.

Партия «Новые люди» была зарегистрирована в марте 2020 года, спустя два месяца после объявления Нечаевым о ее создании. Он оказался подозрительно везучим политиком: Минюст зарегистрировал «Новых Людей» с первой попытки, в то время как российские оппозиционеры не могут зарегистрировать партии годами.

Сам Нечаев, несмотря на снисходительное отношение власти к его партии и свое членство в ОНФ, отказывается признавать себя «кремлевским проектом». Он показывает умеренную оппозиционность: «Мне кажется, Россия свой потенциал революционности и жертвенности исчерпала. Десятки миллионов людей хотят жить в России, хотят не свергнуть власть, а обновить ее постепенно. Поэтому наше предложение аудитории — более медленное обновление. Но лучше медленнее и бескровно, без люстрации…», — говорил Нечаев в интервью Forbes.

В 2020 году «Новые люди» впервые приняли участие в выборах разного уровня и сразу же получили депутатские кресла в заксобраниях четырех регионов — Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областях, — что гарантировало им право участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без предварительного сбора подписей.

В течение 2020 года и до сих пор «Новые люди» активно работают в регионах над своим имиджем. Причем лидер партии Алексей Нечаев говорит, что местные СМИ якобы сами заметили перспективную партию и десятки изданий вдруг скопом принялись бегать за ее активистами и освещать ее деятельность.

«Мы получили реальную поддержку региональной прессы, блогеров. В том числе федеральных: «Новой газеты», «Эха». Люди приглядывались, брали интервью — смотрели, скребли. Потом увидели, что мы настоящие. В регионах это поняли еще быстрее», — говорил Нечаев в интервью «Медузе» в прошлом году.

Региональные издания и правда активно освещают деятельность «Новых людей».

Реклама без пометок

География позитивных публикаций о деятельности партии в разделе «СМИ о нас» на сайте «Новых людей» не может не впечатлять. Здесь есть и Астрахань, и Воронеж, и Тула, и Орел, и Калуга, и Липецк, Оренбург, Омск и Казань — практически вся Россия. Большая часть публикаций написана как под копирку, с небольшой редактурой первоисточника. Причем многие из них продвигаются по принципу так называемой «волны» — когда заказчик рекламного продукта желает попасть в информационную повестку сразу нескольких субъектов РФ с одной единственной темой. «МБХ медиа» изучили данный алгоритм на примере нескольких регионов.

Делается это, судя по словам собеседников «МБХ медиа» из региональных изданий, так: PR-специалист «Новых людей» связывается с рядом местных СМИ по стране и предлагает им за деньги разместить какую-то позитивную новость. Например, как это было в недавнем случае с популистской инициативой «Новых людей» по освобождению индивидуальных предпринимателей от кассовых аппаратов. Новость примерно с одним и тем же заголовком 22 июня вышла в десятках региональных СМИ — от Башкирии до Курской области. Или еще пример — партийная акция «Посади лес», которую тоже осветили десятки региональных СМИ в мае-июне этого года. По заметкам видно, что написаны они по заранее составленному техническому заданию (например, для Мордовии: обязательно вспомнить пожары 2010 года, упомянуть особенный статус леса), в некоторых изданиях даже цитаты скопированы слово в слово.

В целом, разумеется, ничего вопиющего в том, что региональные СМИ охотно соглашаются рекламировать «Новых людей», как и любую другую политическую партию, нет. Но по закону о рекламе, каждое медиа при публикации рекламного продукта должно оповещать об этом читателя, делая соответствующую пометку в тексте сообщения. В упомянутых выше случаях это требование закона не соблюдено.

Вот еще один ее пример. Весной «Новые люди» проводили очередную PR-акцию под названием «Марафон идей». Она тоже была освещена десятками региональных изданий. Чтобы понять на данном примере, что перед нами рекламные публикации, глубоко копать не надо. Достаточно зайти на сайт издания «Башинформ» — в его публикации все требования закона соблюдены, отчет об этой акции выпущен под плашкой «партнерский материал». У остальных участников «волны» — в Иркутске, Воронеже и других городах — такой пометки на момент выхода материала не было.

Как это делается

Чтобы понять, как устроена схема создания «волн», «МБХ медиа» обратилось за помощью к «исполнителям», то есть в региональные СМИ. Как и предполагалось, большинство из тех, с кем удалось поговорить, секреты свой внутренней финансовой кухни раскрывать отказались. А некоторые явно занервничали, когда последовали вопросы относительно взаимоотношений с «Новыми людьми». Другие же собеседники на условиях анонимности все же согласились поговорить и даже показали документы.

Чтобы заказать скрытую рекламу, с изданиями, как правило, связывается представитель партии. Он и рекламный менеджер СМИ обсуждают условия, и когда договоренность о размещении уже практически достигнута, «Новые люди» предлагают сделать публикацию без пометки о том, что материал рекламный. За это, как объяснили «МБХ медиа» собеседники в региональных СМИ из центра и юга России, «Новые люди» предлагают, по региональным меркам, повышенный тариф.

«Обычно просили ставить материалы без правок. Заметки социального характера — посадили деревья, провели встречу, — объяснил «МБХ медиа» медиаменеджер одного из СМИ в Черноземье. — Работали без договора. Без пометок о рекламе. А деньги предлагали переводить онлайн — с карты на карту. Но такое, разумеется, недопустмо. Поэтому мы выставляли счет левым ИП, не связанным с партией».

По словам собеседника «МБХ медиа», вся связь шла через некую Наталью. Мы ее отыскали. В соцсетях 45-летняя женщина зарегистрирована под ником «Наталья Рижская». Судя по всему, сама она живет в Ярославле, о чем свидетельствуют, например, подписки на группы в соцсетях и объявления на «Авито». Но какое-то время женщина жила в Москве. На ее страничке указано, что она выпускница Московского педагогического госуниверситета. На некоторых фотография Наталья позирует со значком с флагом Латвии на воротнике или на фоне памятника Свободы в Риге на улице Калькю. В разговоре с корреспондентом «МБХ медиа», представившимся сотрудником небольшого медиа, заинтересованного в «Новых людях» как в рекламодателе, Наталья подтвердила, что работает с партией. Но когда корреспондент сообщил, что пишет статью о «Новых людях», Наталья перестала отвечать на вопросы.

По словам еще одного собеседника «МБХ медиа», ценник на рекламу без пометки варьируется у «Новых людей» в зависимости от популярности СМИ. В центральной России речь идет от 30-40 тысячах рублей за текст в три тысячи символов. И 10-15 тысяч рублей — если речь о короткой новости до трех тысяч знаков. «Они просили без пометки. Но мы так дать не могли, поэтому не публиковали их новости, так как они были против пометок о рекламе», — рассказал «МБХ медиа» один из медиаменеджеров региональных изданий.

«Кошельки партии»

Сразу несколько собеседников и разных регионов подтвердили, что деньги на счета изданий переводили либо с ИП местных предпринимателей, либо с ООО, либо с ИП, зарегистрированных в Москве. Среди таких «теневых кошельков» партии «МБХ медиа» установило по меньшей мере три.

Алексей Соловьев — владелец ООО «Пресс-центр малого и среднего бизнеса» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Офис фирмы расположен на улице Ивана Бабушкина в Москве в квартире многоэтажки. По итогам 2020 года фирма сработала с убытками в 172 тысячи рублей, в предыдущие годы работала с прибылью, для Москвы небольшой — 1,5-2,3 млн в год. Трижды в период 2020 — 2021 гг. Соловьев обращался за господдержкой. В 2017—2018 годах фирма Соловьева получила подряды от Московского городского педагогического университета на суммы свыше одного миллиона рублей. По контракту Соловьев должен был проводить просветительские мероприятия по популяризации университета среди абитуриентов. Поговорить с самим Алексеем Соловьевым не удалось: при попытке позвонить по указанным номерам телефона в сведениях об ООО «Пресс-центр малого и среднего бизнеса», на другом конце провода звучало сообщение сети: «Извините, указанный номер не существует».

Еще одна компания, которая платит СМИ за создание «Новым людям» позитивного имиджа — ООО «Давыдов.Социо». Ее владельцем является некий Владимир Павлов. Уставной капитал фирмы — тоже 10 тысяч рублей. Выручка за прошлый год составила почти 30 миллионов рублей. Чистая прибыль около 2 миллионов. Фирма, согласно записи в реестре, занимается деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

«У нас большая фирма, которая занимается социальными проектами», — сказал «МБХ медиа» Владимир Павлов, владелец «Давыдов.Социо», зарегистрированной в квартире дома №8 по 2-му Крестовскому переулку в Москве. На вопрос о том, каким образом его компания связана с «Новыми людьми», Павлов ответил: «У нашей компании много направлений, занимаемся и этим вопросом. Есть люди, которые ведут этот проект».

Владимир Павлов также добавил, что сам не является членом «Новых людей», а его фирма — коммерческая структура, которая занимается социальными проектами, в том числе «у нас и кремлевские проекты есть». В пример Павлов привел проект «Россия —страна возможностей», но от дальнейших комментариев воздержался. В марте этого года сообщалось, что российский бюджет потратит 4,8 млрд рублей на образовательные проекты, часть грантов получит АНО «Россия — страна возможностей». Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко представлял это проект как платформу для обновления управленческой элиты и поддержки волонтерства. Среди инициатив этой организации, например, конкурс «Лидеры России». Наблюдательный совет АНО возглавляет Владимир Путин.

Еще один предприниматель, через которого деньги региональным СМИ переводят «Новые люди» — Борис Чумак. Ему 38 лет. Он родился в молдавском Тирасполе. Со временем Чумак перебрался в Москву. В 2017 году вел группу во «ВКонтакте», где давал советы соотечественникам, решившим иммигрировать в Россию. ИП он открыл в Москве только в феврале 2021 года. Согласно данным реестра, основная деятельность его ИП — представление в средствах массовой информации. В отличие от Павлова и Соловьева, найти Чумака оказалось довольно просто. Он зарегистрирован во всех основных соцсетях, называет себя рекламщиком. Также «МБХ медиа» обнаружило фамилию Бориса Чумака в рассылке партийного пресс-релиза, пришедшего в одно из кировских СМИ. Он был указан в качестве одного из организаторов встречи телеведущей Елены Летучей и активистов «Новых людей», прошедшей 16 июня в Кирове. В одном из сюжетов на местном ТВ Чумак попал в кадр: в сюжете он идет рядом с Летучей. Ответить на вопросы «МБХ медиа» о том, почему через его ИП переводятся деньги на счета региональных СМИ, он отказался.

Что говорят в партии

«МБХ медиа» намеревалось задать вопросы о сомнительных финансовых схемах представителям «Новых людей» напрямую. Однако столкнулось с непреодолимыми сложностями. В разделе «контакты пресс-службы» на официальном сайте партии указан почтовый ящик, на который «МБХ медиа» и отправило письмо с запросом на интервью еще 6 июля. Ответа на письмо не последовало. Корреспондент позвонил по номеру телефона, указанному для связи с партией в ее официальной группе «ВКонтакте» и услышал, что номер сменился. Новый оказался размещен где-то в самом низу на странице партийного сайта. Трубку поднял мужчина, который подтвердил, что на том конце провода — партия «Новые люди», но и тут все оказалось не так просто.

— Как можно поговорить с кем-то из партии?

— Есть быстрый способ и все остальные. Быстро будет, если вы напишете на почту. Мы отнесем в пресс-службу в течение получаса, как вы письмо направите.

— Я письмо отправил еще 6 июля. На ту почту, что указана на сайте.

— Я не знаю, читают ли эту почту, честно говоря. Ну, на нее пишут в основном корыстные, ленивые люди со всех регионов, которые хотят с нас получить денег за какую-то рекламу.

— Простите… просто я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда в политической партии нет ни одного человека, кто бы мог ответить на вопросы журналиста. Даже, как бы мы к «Единой России» не относились, выходит, что проще найти спикера там…

— Ну, зачем нас сравнивать с партиями, которые уже пузатые…

В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что письмо написать нужно на электронную почту, глубоко спрятанную в одном из разделов сайта. Что мы и проделали. Как и ожидалось, на письмо тоже никто не ответил. Замначальника пресс-службы партии «Новые люди» Павел Рассудов проигнорировал звонки и сообщения от «МБХ медиа».

Денис Волин