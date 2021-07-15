 

Хейли Бибер отреагировала на новости о ее “ссоре” с Джастином Бибером

15.07.2021, 12:44, Разное
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Фанаты Джастина и Хейли Бибер могут вздохнуть спокойно – у пары все хорошо. Поводом для беспокойства стало видео, которое попало в сеть в эти выходные. На нем Джастин, выходя из клуба в Лас-Вегасе, эмоционально жестикулирует и даже кричит, обращаясь к Хейли. Поклонники пары решили, что в молодой семье случился первый большой скандал, но Хейли опровергла домыслы. Несколько часов назад она опубликовала в сторис фото, на котором целует мужа, и прокомментировала сплетни.

Вспоминаю прекрасные выходные. Я отлично провела время и купалась в любви. Любое другое изложение фактов, которое сейчас распространяют, лживо. Не верьте негативу этих кретинов! – написала Хейли.

Справедливости ради, надо сказать, что не все пользователи сети однозначно трактовали то, что увидели. Некоторые очевидцы объяснили поведение Джастина его экспрессивностью, и уверили фанатов, что Бибер не кричал на жену, а был просто слишком возбужден после своего концерта в клубе.

Он не кричал, и мы были свидетелями того, что произошло. Он был на адреналине от выступления. Он не злился на Хейли и не кричал на нее. Я ненавижу то, что его всегда изображали плохим парнем, когда он таким не является, – поделился в сети очевидец.

Некоторых поклонники Бибера настолько возмутились интерпретацией этого видео, что даже потребовали удалить его из всех соцсетей, так как “хейтеры могут воспользоваться им, чтобы подпортить репутацию Джастину”. Инцидент случился в минувшие выходные в Лас-Вегасе, куда чета Биберов отправилась на презентацию нового бренда текилы своей подруги Кендалл Дженнер.

Джастин и Хейли Бибер, Париж, июнь 2021 года

Напомним, что Джастин и Хейли совсем недавно вернулись из Европы, где провели по-настоящему романтические каникулы, о чем отчитывались в социальных сетях: они загорали на яхте в Греции, ходили по магазинам в Париже и даже удостоились чести аудиенции у президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства и его жена провели для четы Биберов экскурсию по Елисейскому дворцу.



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