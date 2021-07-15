«Брал для следственного эксперимента»: суд закрыл дело против полковника полиции, в доме которого обнаружили 15 кг кокаина

Судебный процесс против полковника полиции Валерия Петрова, в доме которого в ходе обыска обнаружили 15 кг кокаина, был закрыт из-за отсутствия состава преступления, сообщается на сайте пресс-службы управления МВД по Ставропольскому краю.

Уголовный процесс начался после разоблачения крупной сети поставок наркотиков. В ходе следствия правоохранители вышли на действующего полковника полиции Валерия Петрова.

Согласно первоначальной версии, он использовал служебное положение для помощи в организации поставок. Сотрудники Следственного комитета провели обыск по этому поводу и нашли в загородном доме полковника более 15 килограмм кокаина. Однако вскоре его имя исчезло из материалов дела.

В пресс-службе ведомства так прокомментировали закрытие дела против Валерия Петрова.

– Числился он среди подозреваемых из-за технической ошибки. Его фамилия случайным образом попала в другой список. На самом деле он руководитель спецоперации против наркосети. Полковник Петров лично взялся за раскрытие этого дела и подробно изучал вещдоки у себя дома. Он профессионал и способен выйти на след преступника самостоятельно, — отметил пресс-секретарь краевого управления МВД.

Также в пресс-службе рассказали про обрастание дела новыми подробностями. Так, оперативники, проводившие обыск в доме полковника, сейчас числятся фигурантами дела. Вместе с ними в качестве подозреваемого теперь проходит начавший дело следователь. При обысках у них обнаружили пакетики с неустановленными веществами, а за диваном следователя обнаружили 900 тысяч долларов наличными.

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