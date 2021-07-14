6 новых русских сериалов, которые вы успеете посмотреть до конца лета

Жаркие летние дни можно пережить в компании сериалов в отечественных онлайн-кинотеатрах. Специально для HELLO.RU онлайн-кинотеатр KION собрал наиболее яркие проекты, с которыми палящее солнце не так страшно, ведь оно фигурирует лишь на экране.

Клиника счастья

Главная героиня сериала — профессор-сексолог Алена Липницкая (Дарья Мороз). Ее команда врачей в собственной клинике работают на благо каждого пациента. Липницкая собственным примером показывает, что значит по-настоящему счастливый человек. Впрочем, внешний фасад быстро дает трещину, ведь в жизни Алены на самом деле не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Рассекая по летней Москве на белом велосипеде, талантливый врач будет разбираться с личной жизнью и искать новую формулу счастья.

Фемида видит

Полицейская комедия с примесью детектива и драмы от продюсера и сценариста Ильи Куликова. В центре внимания — оперативник Главка Анна Шумилина (Анна Котова-Дерябина). С детства она мечтала о карьере актрисы, но удача отвернулась от нее. Теперь она отличница боевой подготовки и пример хороших показателей в отделе. Однако в тайне от коллег Анна подрабатывает каскадером, а также бегает по актерским кастингам, не теряя надежды попасть в мир большого кино.

Пробуждение

Российская адаптация одноименного зарубежного сериала 2010-х, только вместо Джейсона Айзекса играет Евгений Миронов. В остальном сюжетный задел аналогичный: следователь Павел Фролов вместе с родственниками попадает в автокатастрофу. Очнувшись, он понимает, что находится в разных реальностях поочередно. В одной из них после аварии выжил его сын Кирилл, в другой — жена Светлана. По мере развития истории Фролов проживает будто две жизни параллельно.

Регби

Настя — чемпионка России по спортивной гимнастике. Из-за конфликта с тренером девушка решает бросить любимый вид спорта. Тяга к соревнованиям приводит ее в команду по женскому регби. В это же время в мужской групп оказывается экс-боксер Максим, который также из-за конфликтов уходит из сферы смешанных единоборств. Двум покинутым молодым людям придется погрузиться в новый вид спорта и доказать, что они готовы преодолевать абсолютно любые трудности.

Совершенно летние

Сериальная версия полнометражного фильма “Рашн Юг” с тем же актерским составом. Если вам не хватает жаркого солнца и темного моря, летние романтические приключения студента Артема Дудина на курортах Краснодарского края к вашим услугам. Дудин едет на юг, чтобы добиться взаимности от спортсменки Ксюши, которая покорила его однажды на соревнования по прыжкам в воду. Но вот беда — ее вот-вот выдадут замуж за человека, которого она на самом деле не любит. Впрочем, и к Артему она ответных чувств не питает — ее сердце отдано казаку Никите… Кажется, бедному студенту придется серьезно бороться за сердце красавицы.

Содержанки 3

Развязка — такая приставка у последнего по слухам сезона крайне откровенного сериала про безбедную жизнь московской светской тусовки. Главная героиня — экс-следователь, а ныне бизнес-леди Елена Широкова (Дарья Мороз) — заступает на территорию управленческих решений, связанных с бизнесом власть имущих мужчин. Их в новом сезоне станет меньше, а вот женщин, взявших судьбу в свои руки, гораздо больше. Новый сезон сериала снял Юрий Мороз (“Угрюм-река”, “Братья Карамазовы”).