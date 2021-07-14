В сети появилось первое фото дочери Пола Уокера и ее возлюбленного

Единственная дочь актера Пола Уокера, который трагически погиб в 2013 году, 22-летняя Мидоу призналась, что влюблена. Во всяком случае, интернет-пользователи сделали такой вывод. Поводом для подобных умозаключений стало первое совместное фото Мидоу и актера Луи Тонтон-Аллана. Снимок появился на странице 25-летнего артиста.

Лучший друг, – подписал фотографию Луи и добавил сердечко. Любовь моя, – прокомментировала публикацию Мидоу.

Луи Тонтон-Аллан и Мидоу Уокер

Молодым людям давно приписывают близкие отношения, но они всех уверяли, что просто дружат. Теперь у многих подписчиков мисс Уокер сомнений в том, что девушка встречается с симпатичным актером, не осталось.

Вообще, Мидоу Уокер ведет довольно закрытый, хоть и активный образ жизни. Девушка регулярно публикует архивные фото отца, а под эгидой фонда отца Paul Walker Foundation помогает нуждающимся детям. Мидоу увлекается модой, участвует в показах, а недавно стала лицом модного бренда Proenza Schouler.

Мидоу Уокер в модной фотосессии

Ее избранник – актер Луи Тонтон-Аллан – недавний выпускник нью-йоркской актерской школы, он также учился в Лондоне, но пока успел сняться только в коротком метре. Впрочем, молодой человек, так же, как Мидоу, работает моделью.

Напомним, Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в городе Санта-Кларита. Он сидел на пассажирском месте Porsche Carrera GT, которым управлял его друг Роджер Родас. Тот потерял контроль над управлением, автомобиль развернуло и ударило о деревья. Уокер и Родас погибли на месте.

Спустя три года Мидоу выиграла суд с семьей водителя Porsche Роджера Родаса. Девушке удалось отсудить у них 10 миллионов долларов (что, по словам адвоката Мидоу, “является очень маленькой частью того, что мог бы заработать Пол Уокер”) и частично доказать вину Роджера.

Мидоу и Пол Уокер