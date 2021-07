Солистка Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж после 23 лет отношений

В минувший вторник Baby Spice Эмма Бантон удивила поклонников, объявив, что вышла замуж. Избранником артистки стал ее давний возлюбленный – Джейд Джонс, с которым она состоит в отношениях без малого 21 год. У пары подрастают двое сыновей – 10-летний Тейт и 13-летний Бо.

Эмма поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией с тайной церемонии. Ее теперь уже муж Джейд опубликовал похожий снимок.

Мистер и миссис Джонс, – лаконично подписали публикации муж и жена. 45-летняя невеста дала клятву любви и верности в белом коротком платье с длинной накидкой, надев на голову цветочный венок. Судя по фото, опубликованном в сторис, – там Эмма продемонстрировала подвязку с цветком, – торжество проходило по всем традициям. 42-летний жених на церемонии был в светлых брюках, пиджаке Gucci и коричневой шляпе.

Молодоженов публично поздравили поклонники и друзья, в том числе и коллеги Эммы по группе Spice Girls.

Поздравляю, я так сильно люблю вас обоих! Целую, – написала Виктория Бекхэм. Да-а-а-а! Поздравляю! Люблю вас сильно, – прокомментировал Мел Си.Путь к браку у пары был тернистым. Впервые о романе Эммы Бантон и Джейда Джонса заговорили в 1998 году. Но отношения оказались недолгими – через год влюбленные расстались. В 2004 году воссоединились вновь, а спустя еще семь лет, в 2011-м, они обручились. За это время у пары родились двое детей – сыновья Бо и Тейт.

Я знаю, что было бы хорошо официально оформить наши отношения. Ведь Джейд уже считает меня своей женой, а я его – мужем. Но мы с ним оба такие неорганизованные, поэтому никак не можем решиться, – рассказывала ранее Эмма в интервью. Весной 2019-го стало известно, что влюбленные получили разрешение на бракосочетание в регистратуре Энфилда в Северном Лондоне. Это означало, что у Эммы и Джейда было 12 месяцев на то, чтобы устроить торжество по этому случаю. Писали, что пара собиралась провести церемонию в Old Marylebone Town Hall – излюбленном звездном месте, где связали себя узами брака Пол Маккартни и Нэнси Шевелл, но дальше слухов тогда ничего не пошло.

Эмма и Джейд с сыновьями

Напомним, что после распада группы Эмма подписала контракт с Virgin Records и выпустила сольный альбом A Girl Like Me, который занял 147-е место в списке самых продаваемых альбомов в Великобритании в 2001 году. Неплохой результат, если не оглядываться на успех Spice Girls. В 2002-м Virgin Records разорвали контракт с Эммой по причине низких продаж ее очередного сингла. За следующие несколько лет Эмма выпустила еще два альбома, приняла участие в шоу “Танцы со звездами” и The X Factor в качестве судьи, поработала диджеем на радио и телеведущей нескольких программ. Как выглядят и чем занимаются сейчас другие участницы группы, читайте здесь.