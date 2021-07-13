 

У россиян изымут излишки бензина АИ-92

13.07.2021, 20:31, Разное
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что на фоне роста цен на бензин марки АИ-92 государство будет вынуждено провести национализацию излишков топлива, находящегося на руках у граждан.

С 1 августа россияне смогут хранить у себя не более 5 литров бензина, остальное придётся сдать в пользу государства.

У россиян изымут излишки бензина АИ-92Сдать бензин в пластиковой или стеклянной таре можно будет на любой автозаправке «Роснефти» или в ЖЭК по месту жительства. Следить за исполнением указа будет специально созданная комиссия, которая в случае обнаружения неучтённых излишков получит право изымать бензин в принудительном порядке. Для россиян, скрывающих от государства неучтённое топливо, будет предусмотрена административная ответственность, а за утаивание бензина в особо крупных размерах (более 15 литров) им грозит до 3 лет колонии-поселения.

Министерство энергетики надеется, что таким образом можно избежать падения спроса на бензин в результате роста цен.

– Люди видят, что АИ-92 дорожает, побивая исторические рекорды, и не идут на заправки. Вместо этого они достают из гаражей свои секретные канистры и заправляются из них. При этом нефтеперерабатывающая промышленность несёт огромные убытки, поскольку продажи бензина падают. Изъятия излишков топлива не только простимулируют спрос, но и улучшат экологическую ситуацию. Известно, что свежий бензин с АЗС гораздо более экологичен и не загрязняет окружающую среду, чем тот, который хотя бы несколько дней постоял в канистре, – рассказал министр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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