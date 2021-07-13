 

Депутат Госдумы попросил россиян сдать портреты Гитлера в ближайшие отделения полиции

13.07.2021, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Госдумы Юрий Власовец обратился к гражданам России с просьбой добровольно выдать имеющиеся у них дома портреты Адольфа Гитлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом. В противном случае нарушителям грозит наказание в соответствии с действующим законодательством, заявил народный избранник.

По словам депутата, его общественная инициатива направлена на борьбу с пропагандой фашизма, которая началась с изъятия из книжных магазинов и библиотек книг с изображением нацистского диктатора на обложке.

– Имя Гитлера вместе с его изображением должно быть полностью вымарано из отечественной истории! Оно может остаться лишь в какой-нибудь американской Википедии по соседству с Меркель и Обамой. Эта дрянь развращает нашу молодежь и пытается наставить ее на путь предательства. Сегодня у вас на кухне висит Гитлер, а завтра уже какой-нибудь Навальный?! — сказал депутат.

Власовец добавил, что утилизации подлежат все портреты Гитлера, выполненные как в фас, так и в профиль, а также ковры, статуэтки, футболки, плакаты, флаги и другая сувенирная продукция, оставшаяся со времен оккупации СССР нацистской Германией. Вся экстремистские материалы после изъятия поступят на специально оборудованные полигоны, где будет уничтожены бульдозерами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.11 / Названы самые опасные участки на дорогах зимой

15.10 / Кто кого выдумывает?

14.05 / В Казани эвакуировали еще одну гимназию

03.07 / Проблему неперерабатываемого пластика могут решить коровьи желудки

29.09 / Мнение: Коротко по Карабаху. 29.09.2020

28.05 / Две машины вылетели с моста в Крыму: один человек погиб

02.06 / Бархатцы — цветы, защищающие огород от вредителей: как и где их нужно садить

05.02 / Почему Муравьева терпеть не может свою звездную роль в фильме “Карнавал”

27.11 / Политолог: Москва настаивает на немедленной начале смены власти в Белоруссии

14.02 / Личное мнение: Оппозиционеры дотрахались до мышей…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика