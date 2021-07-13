Депутат Госдумы попросил россиян сдать портреты Гитлера в ближайшие отделения полиции

Депутат Госдумы Юрий Власовец обратился к гражданам России с просьбой добровольно выдать имеющиеся у них дома портреты Адольфа Гитлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом. В противном случае нарушителям грозит наказание в соответствии с действующим законодательством, заявил народный избранник.

По словам депутата, его общественная инициатива направлена на борьбу с пропагандой фашизма, которая началась с изъятия из книжных магазинов и библиотек книг с изображением нацистского диктатора на обложке.

– Имя Гитлера вместе с его изображением должно быть полностью вымарано из отечественной истории! Оно может остаться лишь в какой-нибудь американской Википедии по соседству с Меркель и Обамой. Эта дрянь развращает нашу молодежь и пытается наставить ее на путь предательства. Сегодня у вас на кухне висит Гитлер, а завтра уже какой-нибудь Навальный?! — сказал депутат.

Власовец добавил, что утилизации подлежат все портреты Гитлера, выполненные как в фас, так и в профиль, а также ковры, статуэтки, футболки, плакаты, флаги и другая сувенирная продукция, оставшаяся со времен оккупации СССР нацистской Германией. Вся экстремистские материалы после изъятия поступят на специально оборудованные полигоны, где будет уничтожены бульдозерами.

—