Милые бранятся: в сети обсуждают, как Джастин Бибер “накричал” на Хейли Бибер

Фанаты одной из самых ярких пар мирового шоу-бизнеса – Джастина и Хейли Бибер – волнуются: неужели в этой молодой семье начались ссоры? Поводом для беспокойства стало короткое видео, которое попало в сеть. На нем супруги в окружении друзей и телохранителей идут по холлу отеля в Лас-Вегасе, и Джастин, очень эмоционально жестикулируя, говорит с Хейли. Впрочем, очевидцы попросили фанатов успокоиться: по их словам, он не кричал на нее, а был просто слишком возбужден после своего концерта в клубе.

Он не кричал, и мы были свидетелями того, что произошло. Он был на адреналине от выступления. Он не злился на Хейли и не кричал на нее. Я ненавижу то, что его всегда изображали плохим парнем, когда он таким не является, – поделился в сети очевидец.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ

— Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021

Все произошло в минувший выходные в Лас-Вегасе, куда чета Биберов отправилась на презентацию нового бренда текилы своей подруги Кендалл Дженнер. Джастин вместе с друзьями отлично отметил событие дегустацией в клубе, где, к удивлению толпы, еще и дал незапланированный мини-концерт. Андреналин от выступления в сочетании с текилой, видимо, вызвал взрывной эффект, и экспрессивный Бибер просто дал волю эмоциям.

Некоторых поклонники артиста настолько возмутились интерпретацией этого видео, что даже потребовали удалить его из всех соцсетей, так как “хейтеры могут воспользоваться им, чтобы подпортить репутацию Джастину”.

Джастин Бибер с друзьями на вечеринке в Лас-Вегасе

Джастин и Хейли совсем недавно они вернулись из Европы, где провели по-настоящему романтические каникулы, о чем отчитывались в социальных сетях: они загорали на яхте в Греции, ходили по магазинам в Париже и даже удостоились чести аудиенции у президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства и его жена провели для четы Биберов экскурсию по Елисейскому дворцу.

Джастин и Хейли Бибер на отдыхе в Греции

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин женаты с сентября 2018-го, но пышный праздник устроили лишь через год. 24 сентября 2019-го Хейли повеселилась на девичнике в Лос-Анджелесе, а уже через пару дней они с Джастином провели для своих семей предсвадебный ужин в городе Блаффтон, Южная Калифорния. 30 сентября пара отпраздновала бракосочетание в кругу родных и друзей. По слухам, отложить праздник на столь долгий срок пришлось из-за депрессии жениха.