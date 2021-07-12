Канны-2021: Юлия Пересильд, Иван Дорн, Чулпан Хаматова и другие на премьере фильма Кирилла Серебренникова

Восьмой день Каннского кинофестиваля начался! И первым фильмом, который сегодня покажут во Дворце фестивалей и конгрессов, стала отечественная картина “Петровы в гриппе” Кирилла Серебренникова. К сожалению, режиссер не смог прилететь в Канны, хотя генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо ранее выразил надежду, что Кирилл Серебренников сможет лично представить свою работу на биеннале. Так что сегодня на красную ковровую дорожку вышла только съемочная группа: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юра Борисов и Юрий Колокольников, которые исполнили в фильме главные роли, и Илья Стюарт, один из продюсеров фильма. А на пиджаках у мужчин красовались красные значки с портретом Серебренникова.

“Петровы в гриппе” – одна из четырех русскоязычных картин, которые в этом году попали в программу фестиваля. Фильм расскаывает о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи в постсоветском Екатеринбурге накануне Нового года. Все герои подхватывают грипп, и реальная жизнь начинать идти вперемешку с их галлюцинациями. Кстати, сегодня ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика заявил, что фильм покажут на территории Франции, Бельгии, Нидерландов, Израиля и других стран. Также прокатное удостоверение приобрели компании из Израиля, Турции, Мексики и Индонезии. Во Франции картина выйдет уже в декабре.

Юлия Пересильд, Иван Дорн, Чулпан Хаматова и Юрий Колокольников Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов и Илья Стюарт

Тот факт, что Кирилл Серебренников не прилетит в Канны, не стал ни для кого сюрпризом. Еще с июня прошлого года, когда режиссеру дали условный срок по делу “Седьмой студии”, действует ограничение суда, по которому Кириллу запрещено покидать Россию до июня 2023 года. Уголовное дело против него было возбужено еще в 2017 году. Как режиссер отреагировал на приговор суда, читайте в его интервью здесь.

Напомним, в начале февраля Кирилл Серебренников покинул “Гоголь-центр”, который возглавлял с момента его основания в 2012 году. Через неделю его место занял актер, режиссер и супруг Виктории Толстогановой Алексей Агранович.

Илья Стюарт, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова и Иван Дорн Юлия Пересильд и Иван Дорн Илья Стюарт, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Чулпан Хаматова Юлия Пересильд Юлия Пересильд и Юра Борисов