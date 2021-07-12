Невестка Валерии впервые показала лицо полугодовалой дочери

Лиана Шульгина, супруга младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина, опубликовала в сторис своего Instagram трогательное видео малышки Селин, которой недавно исполнилось 7 месяцев. Так, молодая мама показала лицо ребенка, которое прежде скрывала. На видео младенец пытается ползти в сторону мамы. Интернет-пользователи посчитали, что девочка даже в таком небольшом возрасте становится похожей на папу.

Когда сильно хочешь есть, – подписала короткий ролик Лиана. Несмотря на то, что дочка Лианы и Арсения еще маленькая, молодые супруги ведут активный образ жизни – ходят в гости и на вечеринки, отдыхают на курортах Объединенных Арабских Эмиратов. Не так давно Лиана призналась, что не собирается отказываться от обычной жизни, к которой привыкла до родов. Кроме того, молодая мама написала, что не стесняется обращаться за помощью по уходу за ребенком к родственникам.

Дорогие девушки, вы можете ходить без макияжа, одеваться в лохмотья, сидеть с детьми дома, никуда не выбираться. Я так никогда не жила и не буду, я выстраиваю свою жизнь иначе. Я люблю ходить с красивым макияжем, в одежде, которая нравится мне. Прошу о помощи близких людей, а если такой возможности нет, выбираюсь куда-то с ребенком. Это не плохо и не хорошо. Это по-другому, потому что я — другая, – написала Лиана в Instagram.

Напомним, в начале мая Селин покрестили в одном из московских храмов. А о том, что Арсений Шульгин, младший сын Валерии, и его супруга Лиана впервые станут родители стало известно в октябре прошлого года. Внучка певицы Валерии появилась на свет 1 января 2021 года.

Арсений Шульгин сделал предложение руки и сердца своей девушке в июле 2020 года. На одном из зданий комплекса “Москва-Сити” молодой человек “разместил” бегущую строку “Лиана, ты выйдешь за меня?”, после чего подарил ей кольцо с массивным бриллиантом. В конце августа для молодых людей наступил “день икс” – они официально стали мужем и женой. До свадьбы отношения Арсения и Лианы пережили проверку непростым этапом: в декабре 2019 года пара попала в аварию на автомобиле Mercedes, которым управляла Лиана. Машину занесло, она врезалась в отбойник: Волкова сломала руку, Шульгину пришлось зашивать губу. Но, как мы видим, эта ситуация пару только сблизила.

Арсений Шульгин с супругой Лианой, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным