 

Невестка Валерии впервые показала лицо полугодовалой дочери

12.07.2021, 18:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лиана Шульгина, супруга младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина, опубликовала в сторис своего Instagram трогательное видео малышки Селин, которой недавно исполнилось 7 месяцев. Так, молодая мама показала лицо ребенка, которое прежде скрывала. На видео младенец пытается ползти в сторону мамы. Интернет-пользователи посчитали, что девочка даже в таком небольшом возрасте становится похожей на папу. 

Когда сильно хочешь есть, – подписала короткий ролик Лиана. Несмотря на то, что дочка Лианы и Арсения еще маленькая, молодые супруги ведут активный образ жизни – ходят в гости и на вечеринки, отдыхают на курортах Объединенных Арабских Эмиратов. Не так давно Лиана призналась, что не собирается отказываться от обычной жизни, к которой привыкла до родов. Кроме того, молодая мама написала, что не стесняется обращаться за помощью по уходу за ребенком к родственникам.

Дорогие девушки, вы можете ходить без макияжа, одеваться в лохмотья, сидеть с детьми дома, никуда не выбираться. Я так никогда не жила и не буду, я выстраиваю свою жизнь иначе. Я люблю ходить с красивым макияжем, в одежде, которая нравится мне. Прошу о помощи близких людей, а если такой возможности нет, выбираюсь куда-то с ребенком. Это не плохо и не хорошо. Это по-другому, потому что я — другая, – написала Лиана в Instagram.

Напомним, в начале мая Селин покрестили в одном из московских храмов. А о том, что Арсений Шульгин, младший сын Валерии, и его супруга Лиана впервые станут родители стало известно в октябре прошлого года. Внучка певицы Валерии появилась на свет 1 января 2021 года.

Арсений Шульгин сделал предложение руки и сердца своей девушке в июле 2020 года. На одном из зданий комплекса “Москва-Сити” молодой человек “разместил” бегущую строку “Лиана, ты выйдешь за меня?”, после чего подарил ей кольцо с массивным бриллиантом. В конце августа для молодых людей наступил “день икс” – они официально стали мужем и женой. До свадьбы отношения Арсения и Лианы пережили проверку непростым этапом: в декабре 2019 года пара попала в аварию на автомобиле Mercedes, которым управляла Лиана. Машину занесло, она врезалась в отбойник: Волкова сломала руку, Шульгину пришлось зашивать губу. Но, как мы видим, эта ситуация пару только сблизила.

Арсений Шульгин с супругой Лианой, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / На участках, где Тихановская набрала больше 100% голосов, результаты будут аннулированы

18.11 / Татьяна Овсиенко после слухов об алкоголизме закрыла страницу в Instagram и написала завещание

23.03 / Суд в Санкт-Петербурге отнёс слово «феминизм» к женскому роду

01.03 / Мнение: Как нашли убийцу Венцека

25.01 / Мнение: Провокаторы и мирный протест

31.08 / Ваканда навсегда: Барак Обама, Роберт Дауни младший и другие звезды вспоминают исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана

11.05 / Мнение: Травля кондитера-натурала, иск молочника к Байдену и демократия против абортов

07.09 / Гинеколог назвала безопасную дозу алкоголя для желающих забеременеть

22.05 / Мнение: Почему Запад проигрывает

25.02 / Легендарные женские духи всех времен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика