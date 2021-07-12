Летиция Каста и Луи Гаррель впервые вышли в свет после рождения сына

Наконец-то на Каннском кинофестивале стало больше парных выходов, да еще каких! В понедельник днем фотоколл фильма La Croisade посетили режиссер и актриса, сыгравшая в нем главную роль, – 38-летний Луи Гаррель и 43-летняя Летиция Каста. В середине марта у влюбленных родился первый общий ребенок, и этот выход в свет стал для них дебютным со дня рождения сына.

Для встречи с журналистами Летиция выбрала мини-платье с вышивкой из разноцветных цветов и открытые босоножки на шпильке. Луи же был в синем костюме в тонкую полоску и рубашке в тон. Влюбленные не стремились показывать чувства на публике, однако на паре кадров видно, как они переглядываются между собой. Вполне возможно, что сегодня вечером мы увидим эту пару и на красной ковровой дорожке в вечерних нарядах.

Напомним, новость о рождении у Летиции и Луи сына появилась в европейских СМИ в начале апреля. Инсайдер рассказал, что малыш у пары родился 17 марта, которому они дали имя Азель. Однако до сих пор официальных подтверждений от модели и актера пока не последовало. Для Касты этот ребенок стал четвертым – она уже воспитывает двоих детей от итальянского актера Стефано Аккорси – 14-летнего сына Орландо и 11-летнюю дочь Афину, а также 19-летнюю дочь Сатин от отношений с французским фотографом Стефано Седнуи. Для Луи малыш стал вторым: у него и актрисы Валерии Бруни-Тедески есть приемная дочь Селин.

Об отношениях Летиции и Луи стало известно шесть лет назад: в мае 2015-го влюбленных впервые подловили вместе во время страстных поцелуев в Латинском квартале Парижа. Спустя год папарацци сделали еще несколько редких снимков, на которых Летиция и Луи обедают в одном из уличных кафе Рима.

Влюбленные тайно поженились в июне 2017 года, но ни она, ни он информацию о своей свадьбе тогда не подтверждали. Позднее за них это “сделало” кольцо на безымянном пальце Летиции, которое она продемонстрировала на показе Valentino в рамках Недели высокой моды в Париже. По данным HOLA!, бракосочетание Касты и Гарреля состоялось 10 июня на пляже Лумио острова Корсика, где Летиция провела свое детство и куда часто ездит отдыхать. На свадьбе присутствовали друзья и родственники пары, включая трех детей Летиции: Атену Аккорси, Сатину Седнуи и Орландо Аккорси. А вот приемной дочери Луи Гарреля – Селин – на свадьбе не было.

О беременности Летиции все СМИ написали в начале февраля этого года: папарацци случайно удалось сфотограировать модель на внушительном сроке беременности. Пара тогда информацию так и не прокомментировала, но снимки, сделанные в Париже, говорили красноречивее любых слов. Кстати, к своему возрасту Летиция относится легко: в 41 год она снялась обнаженной гля глянцевого журнала, а также вернулась на подиум после почти 10-летнего перерыва.