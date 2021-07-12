 

Инспекторы ГИБДД смогут вакцинировать граждан

12.07.2021, 13:31, Разное
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Постановлением Роспотребнадзора расширены возможности для массовой вакцинации граждан. Помимо пунктов вакцинации, расположенных в медицинских учреждениях и местах массового скопления людей, получить прививку от коронавируса граждане смогут после общения с сотрудниками ГИБДД. 

Россияне смогут самостоятельно обратиться к инспекторам либо быть остановленными ими по законному требованию. Сотрудники ГИБДД имеют право поинтересоваться наличием прививки у водителей и пассажиров транспортного средства и проверить соответствующие документы. При их отсутствии инспекторы могут провести вакцинацию на месте, а в случае отказа от неё без медицинских противопоказаний, доставить водителя и пассажира в медицинское учреждение, вместе с этим дальнейшее управление транспортным средством станет невозможным. 

В Роспотребнадзоре добавили, что все экипажи автоинспекции получат вакцину «Спутник V», холодильники для её хранения, набор шприцов, а также соответствующую экипировку. Все сотрудники ГИБДД, которые будут проводить манипуляции, обладают необходимой квалификацией и прошли курсы оказания первой медицинской помощи.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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