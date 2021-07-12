 

Американец получил два пожизненных срока за изнасилование, произошедшее 201 год назад

12.07.2021, 9:31, Разное
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Окружной суд округа Невады в США вынес решение по громкому делу об изнасиловании, произошедшее более чем 200 лет назад, и назначил два пожизненных срока обвиняемому Дугласу Макфлури — прямому потомку Патрика Макфлури младшего, который, по мнению государственного обвинителя, в апреле 1820 года изнасиловал горничную своего поместья Терезу Миллер.

Сторона обвинения в качестве доказательной базы основывалась на показаниях потерпевшей Анны Мэй Мэдисон, пра-пра-пра-правнучки Терезы Миллер, которая и заявила в полицию на семью Макфлури.

– Я просто уже не могла молчать об этом, меня переполняла боль и ненависть от неизлечимой травмы, полученной моей далёкой бабушкой Терезой и преданной мне по материнской линии через поколения тишины и преступного молчания. Молчания, которое даровала безнаказанность насильнику и рабовладельцу Макфлури. Молчания, которая я прервала, чтобы справедливость вновь пришла в Америку, — заявила на суде Анна Мэй Мэдисон.

Виновный свою вину отрицал полностью, ссылаясь на конституцию страны, но суд не принял во внимания его показания и не посчитал доводы защиты достаточными и, основываясь на подобном прецеденте, назначил в качестве наказания два пожизненных срока без права на досрочное освобождение.

Также известно, что второй потомок Макфлури младшего, имя которого не говори

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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