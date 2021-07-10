 

Москвичей, имеющих при себе менее 20 тысяч рублей, оштрафуют за нищенство

10.07.2021, 19:51, Разное
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Для оздоровления атмосферы в столице и ограничения нежелательной миграции из Московской области, отдаленных регионов России и ближнего зарубежья, а также для улучшения туристического образа Москвы с 22 июля вводятся санкции против нищенства на улицах.

Сотрудники силовых ведомств получат право проверять платежеспособность посетителей общедоступных мест города, включая предприятия общественного питания, магазины, улицы и площади. Суммарно количество средств наличными и на банковских картах должно превышать 20 тысяч рублей, в противном случае проверяемый задерживается по подозрению в нищенстве.

Проверка не коснется уроженцев кавказских стран и республик, владельцев новых иномарок и айфонов, а также депутатов Госдумы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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