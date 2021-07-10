Роскомнадзор внёс в список экстремистских материалов фильм «Девятая рота»

Фильм Фёдора Бондарчука «Девятая рота» внесён в список экстремистских материалах, сообщил Роскомнадзор на своём официальном сайте.

По мнению ведомства, картина разжигает ненависть по отношению к дружественному афганскому движению «Талибан»*.

В ближайшее время все онлайн-кинотеатры снимут с проката данный фильм, после чего состоится сбор и уничтожение бульдозерами DVD-носителей с фильмом. Сам Фёдор Бондарчук вызван в Следственный комитет для проведения разъяснительной беседы по поводу статуса «Талибана» и недопустимости выставления его членов в неблаговидном свете.

Решение российского регулятора одобрили афганские шейхи, а верховный эмир Афганистана шейх Махмуд аль-Бурдашис заверил министра Сергея Лаврова в том, что его страна пойдёт на встречные шаги и снимет с проката в кинотеатрах фильм «Головы шурави», снятый в январе 2021 года.

– Постепенно мы выдавливаем ксенофобию из нашего культурного пространства. В начале нулевых никто не следил за тем, что выходило на киноэкраны, и там появлялись откровенно ксенофобские фильмы. Герои «Девятой роты» называет членов «Талибана» разными уничижительными словами. В текущей геополитической ситуации было бы недальновидно позволить россиянам смотреть подобные фильмы. Вместо этого будут сняты новые – об афганско-советской дружбе народов, – сказал замминистра культуры Пётр Вытирайло.

*Исламистское движение «Талибан» внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена

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