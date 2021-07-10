 

Члены делегации движения «Талибан»* станут гостями передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»

10.07.2021, 9:29, Разное
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Члены делегации «Талибана»* примут участие в общественно-политической программе Владимира Соловьева.

Телеведущий планирует обсудить с афганскими политологами итоги прошедшей недели и проблемы соблюдения прав человека на Украине.

Передача, как обычно, будет посвящена напряженной международной обстановке и роли США в мировом политическом кризисе. Сперва приглашенные гости подведут итоги прошедших переговоров в Москве, а затем проанализируют бедственное положение русскоязычного населения на Украине. В заключительной части программы Владимир Соловьев возьмет интервью у шейха Шахабуддина Делавара. Лидер талибов расскажет о преимуществах шариатских судов перед российской судебной системной и оценит справедливость приговора Алексею Навальному с точки зрения исламизма.

Члены делегации движения «Талибан» станут гостями передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»Кроме афганских правозащитников в студии также будут присутствовать постоянные эксперты телепередачи: кинорежиссеры, актеры, правозащитники и один украинский эксперт.

По словам Соловьева, приглашение талибов это хорошая возможность познакомить российского телезрителя с истинными борцами за свободу и демократические ценности. Соловьев отметил, что представители «Талибана» являются давними поклонниками его творчества и не пропускают ни одной передачи. В связи с высокой популярностью «Воскресного вечера» в Афганистане вопрос о приглашении талибов на отечественное телевидение был решен самим собой, добавил телеведущий.

*Организация запрещена в России

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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