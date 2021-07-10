Охотник становится дичью – вертолеты Королевского флота преследуют российские подводные лодки

В восточном Средиземноморье, британские вертолеты сбрасывали специальные буи-сонары для поиска подлодок, которые преследовали авианосную ударную группу (АУГ) авианосца HMS Queen Elizabeth

By Dominic Nicholls, DEFENCE AND SECURITY EDITOR 9 July 2021

На фотографии: вертолет Merlin Mk2 выполняет поиск российской подводной лодки

Российская субмарина преследовала АУГ Королевского ВМФ, вынудив его поднять в воздух вертолеты и начать охоту за подлодкой, сообщает The Telegraph.

Вертолеты Merlin были направлены на поиски российской подводной лодки, когда группа проходила через восточное Средиземноморье.

Два вертолета сбросили в воду гидроакустические буи – погружное оборудование, специально предназначенное для поиска подводных лодок – буи должны были уловить характерные шумы подлодки которая предположительно отслеживала HMS Queen Elizabeth, новый британский авианосец, и корабли сопровождения.

Охота на подводную лодку началась через четыре дня после столкновения в Черном море между HMS Defender (эсминец ПВО тип 45) и российскими силами.

Известно, что российские подводные лодки оперируют в восточной части Средиземного моря с военно-морской базы Тартус на сирийском побережье.

Их основная миссия – затаиться недалеко от побережья Кипра, наблюдая за самолетами Королевских ВВС взлетающих с авиабазы Akrotiri для нанесения ударов по целям ИГИЛ в Сирии.

Неизвестно, была ли российская субмарина, предположительно дизель-электрическая подводная лодка класса Kilo Черноморского флота, была застигнута врасплох, когда она осуществляла наблюдение за британскими воздушными операциями, или была направлена ​​специально для шпионажа за HMS Queen Elizabeth.

В воздух были подняты два вертолета-охотника за подводными лодками Merlin Mk2, один с авианосца HMS Queen Elizabeth, другой – со вспомогательного корабля Королевского флота, танкера Fort Victoria.

Неизвестно, принимали ли участие в миссии USS The Sullivans, американский эсминец, или HNLMS Evertsen, голландский фрегат, которые входят в состав АУГ.

Насколько известно The Telegraph с вертолетов был сброшен как минимум один гидроакустический буй.

На кораблях АУГ развернуто семь таких вертолетов, и они, вероятно, работали в координации с другими противолодочными силами и средствами. К ним относятся два фрегата типа 23 – HMS Kent и HMS Richmond, а также подводная лодка «охотник-убийца» Королевского флота,- HMS Astute или HMS Ambush.

Хотя Минобороны отказалось подтвердить инцидент, предположительно произошедший 27 июня, оно заявило, что приняты «жесткие меры» для защиты АУГ, которая находится на своем первом оперативном развертывании.

Источники в Министерстве обороны предположили, что подозреваемая подлодка класса «Kilo», скорее всего, входит в состав Черноморского флота России.

Райан Рэмси, бывший подводник Королевского флота и коммандер всемирно известного учебного курса Perisher, сказал: «Подводные лодки стремятся не быть обнаруженными – это означает что вы не можете выполнять свои задачи».

Уклонение подводной лодки от противника действительно трудная задача, особенно если вы пытаетесь уйти от таких искусных и эффективных “охотников” как вертолеты Merlin. Великобритания всегда была действительно эффективной в борьбе с подводными лодками с использованием кораблей, подводных лодок и авиации.

«Когда я преподавал курс управления подводными лодками, Перишер, капитаны-студенты больше всего беспокоились о Merlin. Я уверен, что противник делает то же самое».

Считается, что ВМФ РФ использует в Средиземном море только дизель-электрические лодки предпочитая держать свои атомные подводные лодки, способные совершать длительные погружения в воду, в Северной Атлантике, где они в основном ведут наблюдение за британскими средствами ядерного сдерживания.

Хотя дизель-электрические подводные лодки и более старые, но они тише, чем АПЛ, поскольку когда они находятся под водой, их двигатели работают только от батарей.

Однако им периодически необходимо подниматься к поверхности моря чтобы запустить дизели зарядить аккумуляторы.

Они используют «шноркель» – воздухозаборник который поднимается на водой. Этот комплект, размером с мусорный бак, имеет радиолокационную сигнатуру, обнаруживаемую вертолетами Merlin.

Парк вертолетов Merlin Mk2 поступил на вооружение в 2014 году в качестве модернизации первоначальной военно-морской версии Mk1 1990-х годов. Это основная боевая единица противолодочных сил Королевского флота.

Парк насчитывает 30 вертолетов Mk 2, на каждом из которых находится экипаж из пяти человек. Они могут быть вооружены торпедами Sting-Ray, глубинными бомбами Mk11 и пулеметом M3m .50 калибра.

Представитель министерства обороны сказал: «Мы не комментируем оперативные вопросы подобного рода, но можем подтвердить, что приняты жесткие меры для защиты HMS Queen Elizabeth и кораблей британской авианосной ударной группы».

После июньского инцидента HMS Queen Elizabeth провел свою АУГ через Суэцкий канал. Предполагается, что на следующем этапе восьмимесячного развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе, группа собирается выйти в Индийский океан.