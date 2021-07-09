Российские угрозы ОБСЕ из-за Крыма: «Кремль смеется над международными организациями»

Радио Свобода признана в РФ СМИ-”иностранным агентом”

08 июля 2021, Елена Ремовская

Иллюстративное фото

Скандал в Парламентской ассамблее ОБСЕ: российская делегация отказалась от участия в заседании организации в Вене после голосования участников за резолюцию, осуждающую аннексию Россией Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Документ призывает Россию немедленно покинуть оккупированные территории.

Глава делегации РФ в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что «резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется две трети голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев». Также Толстой подчеркнул, что РФ и вовсе готова отказаться от работы на международных площадках организаций, где в ее адрес «будет продолжаться хамство», и прекратить уплату членских взносов. О том, насколько реальны угрозы выхода РФ из Парламентской ассамблеи ОБСЕ и к каким последствиям это может привести, шла речь в эфире Радио Крым.Реалии.

В новой резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию отказаться от аннексии Крыма, вывести с полуострова свои войска и вооружения, отказаться от призыва в свою армию крымчан и снять все ограничения на судоходство в Черном и Азовском морях, а также через Керченский пролив.

Руководитель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Никита Потураев рассказал Крым.Реалии, как удалось принять этот документ и что послужило поводом.

Мир глобален, это уже не изменится. Поэтому те, кто отказывается играть по общепланетарным правилам, заплатят большую цену



Никита Потураев

– Регламент ОБСЕ позволяет принимать срочные укороченные резолюции в ситуациях, когда организация должна отреагировать очень быстро или есть проблемы в самой ее работе. Поскольку проблемы налицо – коронавирус – было предложено подготовить короткие резолюции и провести их по ускоренной процедуре. Там есть требование – чтобы резолюция была связана с событиями, которые только-только произошли. И тут РФ постаралась сама: во-первых, 15 июня российские наемники, а возможно и представители регулярной армии, обстреляли жилые дома в Авдеевке, были ранены гражданские лица; во-вторых, 1 июля российский президент подписал закон, согласно которому Росгвардия в любой момент может перекрывать любые воды, которые они считают своими. Это касается Керченского пролива и не только. Мы будем ждать, пока жители РФ Балтийское море начнут перекрывать?

Никита Потураев

По словам Никиты Потураева, претензии российской делегации к нехватке кворума на заседании ассамблеи были безосновательными.

– Ведь это не парламент, и даже в обычных условиях не все могут принимать участие в заседаниях. Согласно регламенту голосуют те, кто по факту заседает, то есть там не установлен кворум от списочного состава. Когда возражения российской делегации были отклонены, она перешла к прямому шантажу: мол, они вообще выйдут из Парламентской ассамблеи ОБСЕ и перестанут платить взносы. То же самое жители РФ когда-то проделали в ПАСЕ – и в итоге преуспели. Однако ОБСЕ значительно более стойкая организация, так что, на мой взгляд, шантаж тут не имеет никаких шансов. Вообще, прекратить участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ – явно не на пользу России. Мир глобален, это уже не изменится. Поэтому те, кто отказывается играть по общепланетарным правилам, о которых договариваются вменяемые страны, заплатят большую цену. И РФ – не исключение.

Российский политолог Юлий Нисневич убежден, что источники подобных конфликтов в том, что Кремль пытается применять устаревшие взгляды на миропорядок 20-го века к современному миру.

Юлий Нисневич

В современном мире нельзя закрыться, ни в чем не участвовать и пытаться существовать в собственном замкнутом пространстве



Юлий Нисневич

– Вопрос не в пользе, а в том, что в современном мире нельзя закрыться, ни в чем не участвовать и пытаться существовать в собственном замкнутом пространстве. У нас есть одна страна, которая пытается так делать – это Корейская народно-демократическая республика. Все остальные понимают, что нужно жить иначе. Дело не в глобализации, а в рождении нового миропорядка – совершенно новой конструкции взаимоотношений между государствами. То есть, Россия, конечно, не будет уходить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ – просто у нее другое понимание того, как может быть выстроен новый миропорядок. В Кремле придерживаются старой идеи многополюсного мира: мол, есть некие полюса, которые находятся в конфронтации, и в балансе сил устанавливается равновесие. Но так мир не будет развиваться.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» 7 июля Петр Толстой высказал мнение, что угроза РФ покинуть Парламентскую ассамблею ОБСЕ и не платить членские взносы обеспокоила представителей Запада, поскольку «деньги – это язык, который они очень хорошо понимают, и придают этому огромное значение».

Впрочем, руководитель российской Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что подобный шантаж РФ будет работать из-за опасений Запада утратить не средства на работу международных организаций, а рычаги влияния на Кремль.

Константин Калачев

Россия ничего не потеряет, поскольку находится в положении шантажирующего, а вот Европа боится потерять



Константин Калачев

– Допустим, РФ выйдет из Совета Европы – там около 200 соглашений, из которых РФ подписала порядка 60. Что ж, можно все это покинуть, забыть и жить своей жизнью. На самом деле таким образом РФ ничего не потеряет, поскольку находится в положении шантажирующего, а вот Европа боится потерять: для нее лучше та Россия, которая находится во всех международных организациях. Это возможность иметь рычаг давления, влияния в противовес полному отказу от сотрудничества. То есть, это именно Европа не готова терять Россию в этих организациях, и в итоге шантаж работает. Что касается Крыма, для РФ это вопрос сакральный: то, что на Западе считают аннексией, для нее – восстановление исторической справедливости, как и для многих крымчан.

В свою очередь, корреспондент украинского информационного агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк полагает, что Россия, пользуясь открытостью стран Запада, продолжает проверяет международные организации на прочность.

Роман Цимбалюк

В 2019 году Европа прогнулась под Россию, и сейчас последняя пытается прощупать, до какого предела можно давить



Роман Цимбалюк

– Российская сторона передает привет лидерам Германии и Франции Ангеле Меркель и Эмманюэлю Макрону, под давлением которых в 2019 году делегацию РФ вернули в ПАСЕ. Одним из аргументов были как раз членские взносы, а еще говорили о «важности диалога с Российской Федерацией» и о том, чтобы в самой стране работали права человека и выполнялись решения Европейского суда. То есть, в 2019 году Европа прогнулась под Россию, и сейчас последняя пытается прощупать, до какого предела можно давить. Возможно, они хотят, чтобы чем больше ты платишь взносов, тем больше у тебя было голосов – но в мире все решается немного по-другому. В конце концов, РФ смеется над этими международными организациями, открыто презирает их. Очевидно, что теперь они на каждом мероприятии, где упомянут Крым и Донбасс, будут вести себя так же.

По мнению Романа Цимбалюка, расчеты лидеров Европы на то, что Россию удастся затянуть в переговоры, которые будут альтернативой ее агрессивным действиям, после ряда событий вроде отравления и ареста Алексея Навального, а также масштабные армейские маневры весны 2021 года, фактически не оправдались.